Ömür boyu koruyacak grip aşısı

İngiliz araştırmacılar, tek doz uygulanacak ve bütün türlerine karşı ömür boyu koruma sağlayacak grip aşısının denemelerine başladı



The Daily Mail gazetesinin haberinde, Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen aşının klinik denemelerinin başlatıldığı belirtildi.



Klinik denemelerde başarı sağlanması ve yaygın üretime geçilmesi halinde her yıl grip aşısı ihtiyacının ortadan kalkacağını kaydeden gazete, "Eğer aşının denemeleri başarıya ulaşırsa, bu, her yıl değişik türde aşı geliştirme ihtiyacını ortadan kaldırdığı gibi, önceden aşı stoku yapılabilmesine de olanak verecek" diye yazdı.



Oxford Üniversitesinde aşı projesini geliştiren ekibin başkanı Dr. Sarah Gilbert, aşının denemeleri sonucunda güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanması halinde 5 yaşından itibaren herkese uygulanabileceğini söyledi. (AA)