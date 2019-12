Verdiğiniz kiloları geri almamak için ömür boyu diyet yapmanıza gerek yok! Aşırı yediğiniz bir günün ertesinde üç litre su içerek ve sadece proteinli gıda tüketerek kilo almaktan kurtulabilirsiniz.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada ideal kiloyu korumanın yolunu şöyle özetliyor: “İşte kilonun korunması dediğimiz şey hayatınız boyunca ne diyet yapmak ne de aşırı yemek yemektir.”



Kilomuzu nasıl koruruz?



Bana en çok sorulan sorulardan biri, "Kilomu korumak için hayatım boyunca diyet mi yapacağım?" olur. Düz bir mantıkla düşündüğümüzde bunun böyle olmadığını anlayabiliriz. Eğer siz hayatınız boyunca diyet yapmaya kalkarsanız sürekli zayıflar ve sağlığınızdan olursunuz. Diyeti bırakır bırakmaz aşırı yemeye başlarsanız da, hızlı bir şekilde kilo alırsınız. İşte kilonun korunması dediğimiz şey bu iki ucun ortası, yani hayatınız boyunca ne diyet yapmak ne de aşırı yemek yemektir.



Diyet koruma yöntemi



* Kiloyu korumanın sırrı, protein ve karbonhidrat dengesinde yatar. Alınması gereken toplam kalori miktarı içinde; karbonhidrat ve protein dengeli olduğu sürece kilo almazsınız. Bu da proteinlerle karbonhidratların gün içindeki dağılımını eşit tutmaya dikkat etmek anlamına gelmektedir.

* Gün içinde hiç protein almayıp, sadece karbonhidrat ile beslenirseniz kilo alır, proteini arttırıp karbonhidratı azaltırsanız, zayıflamaya devam edersiniz.

* Kişinin kilo vermesi için en önemli olan nokta metabolizmayı yormamak ve aktif tutmaktır. Diyet öncesinde sağlık kriterleri mutlaka saptanmalıdır.



Kan tahlili önemli



* Diyet, kan tahlillerine göre ayarlanmalı. Buna göre; demir eksikliğinin, guatr probleminin, protein eksikliğinin, hiper insülineminin (insülinin çok salgılanması) ya da hipo insülineminin (insülinin az salgılanması) olup olmadığı ve insülin salgısı durumu araştırılarak metabolizmayı aktif tutacak şekilde bir diyet uygulanmalıdır.

* Böylelikle uygulanacak diyet programı ile kişinin ayda dört-altı kilo vermesi sağlıklıdır. Bu nedenle yalnızca diyet reçeteleri alınıp diyet yapılması çok sakıncalıdır.

* Size metabolizma olarak çok yakın olduğunu düşündüğünüz kişinin diyetini bile uygulamayın. Bu evdeki eşiniz bile olabilir. Aynı beslenme programı ona kilo verdirirken, sizin kilo almanıza neden olabilir.

* Diyet yaptınız, dilediğiniz kadar kilo verdiniz ve koruma programına geçtiniz. Koruma programını başarıyla uygularken bir gün aşırı yemek yediniz, içki içtiniz, yani her şeyi fazla kaçırdınız. Çok fazla endişelenmeniz gerekmiyor, çünkü aldığınız bu yağlar vücut tarafından bir anda depolanmıyor. Bunun gerçekleşmesi 24 saat sürüyor.

* Eğer 24 saatten önce, normalde aldığınız su ve protein miktarını bir buçuk katına çıkartıp, karbonhidratı minimuma indirirseniz, yağlanmanın önüne geçebilirsiniz.



Ertesi gün tavuk



* Yemeği çok kaçırdığınız günün hemen ertesi günü bol miktarda tavuk, et ve balık tüketmenizde fayda var. Bu sayede arada sırada küçük kaçamaklar yapsanız da, hayatınız boyunca ideal kilonuzu koruyabilirsiniz.

* Verilen kiloların vücutta oturması bir yılınızı alır. Bu bir yıl içerisinde beslenmenize dikkat etmeniz gerekir.



Çok yemek yerseniz neler yapmalısınız?



Her gün genellikle öğle öğünlerinde karbonhidrat alarak hayatınızı ve kilonuzu idare ettiriyorsunuz. Fakat bir gün diyelim ki; kahvaltıya ve öğlen yemeğine davetlisiniz. Akşam da yine abarttınız ve gün içinde üç öğününüzde de karbonhidratlı yiyeceklerden karışık olarak yediniz. Sonuçta günlük almanız gereken karbonhidrat miktarını bir hayli aştınız. Ne yapmalısınız?

* Unutmayın ki, alınan fazla enerjiyi toparlamak mümkün. Alınan fazla enerjinin vücutta yağa dönüşmesi 24 saat alır. Önemli olan ertesi gün üç litre su içmektir. Ayrıca öğlen ve akşam protein ağırlıklı beslenmelisiniz. Karbonhidratı da yok denecek kadar aza indirirseniz, kilo almazsınız.

* Diyette artırılmış olan protein, suyla birlikte metabolizmayı hızlandırır. Bir gün önce alınan fazla karbonhidrat yağa dönüşmeden vücuttan atılır. Ancak bu aşırı yemeyi sadece haftada bir kez yapabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğimiz programı da, aşırı yediğiniz günün hemen ertesi gününde uygulamalısınız.

* Vücuttaki fazla alkolün yağa dönüşmemesi ve vücuttan atılması için üç şey yapılmalıdır. Alkolü vücuttan atan en önemli şey; su, Omega 3, yani balık ve kabak, ıspanak, fasulye gibi yeşil sebzelerdir.



100 gram kuruyemiş



* Kuruyemişleri haftada iki defa 50 gram olacak şekilde tüketebilirsiniz. Yani haftada 100 gram kuruyemiş yerseniz, kilo almazsınız. Yalnız bu 100 gram kuruyemişi hafta içine bölmek şartıyla yiyebilirsiniz. Bir oturuşta 100 gram kuruyemiş yemeyin, kilo alırsınız!

* Kızartma yediğinizde kendinizi suçlu hissedip, kilo almaktan korkmayın. Et, sebze ve patates kızartmasını on günde bir yiyebilirsiniz. Yalnız kızartma yediğiniz günün diğer öğünü sebze olmalı. Akşam bol yağlı et ve sebze kızartması yemeği planlıyorsanız, öğleni sebze yemeği ile geçirmelisiniz. Ayrıca o gün üç litre su içmeyi de ihmal etmemelisiniz.



Alkol sonrası böyle arının!



* Güne üç buçuk litre su içmekle başlayın.

* Sabah: Bir bardak süt ve altı kaşık müsli yiyin.

* Ara: Bir kivi yiyin.

* Öğle: Bir tabak sebze yemeği (kabak, ıspanak, fasulye, brokoli gibi yeşil sebzeler) ve bir dilim çok tahıllı ekmek ve salata yiyin.

* Ara: İki portakal yiyin.

* Akşam: 350 gram balık veya somon ızgara ve yanında bol salata yiyin.

* Ara: Dört kuru kayısı ve bir kivi yiyin.



Verdiğiniz kiloyu günde en az dört öğün yiyerek koruyun



* Zayıflama döneminde içtiğiniz üç litre suyu, koruma döneminde iki litreye indirebilirsiniz. Ancak daha az su içerseniz, tekrar kilo alabilirsiniz

* Bir günlük beslenmeniz en az dört öğünden oluşmalı. Örneğin sabah, öğle, öğleden sonra, akşam ve gece öğünü olabilir. Hiçbir zaman bütün gün yemek yemeyip sadece akşam öğünü yemek gibi bir hataya düşmeyin.

* Günlük öğününüzde bir öğün karbonhidratlı yiyecek yiyip, diğer öğününüzü de protein ve sebzeyle dengelemelisiniz. Sabah normal kahvaltınızı yaptıktan sonra (iki dilim ekmek, beyaz peynir, zeytin) öğleyin; bir tabak makarna ya da pizza ya da hamburger mönü veya pilav+et gibi karbonhidratlı bir mönü yiyebilirsiniz.

* Öğlen aldığınız karbonhidratı, akşam öğününde; sebze, yoğurt, salata ya da ızgara et, salata ya da balık, salata şeklinde dengelemeniz gerekiyor. Akşam tekrar karbonhidratlı bir yiyecek daha yemeniz doğru olmayacaktır. Bu programda; haftada sadece iki gün öğle ile akşamı yer değiştirmeyi, yani karbonhidratlı mönüyü akşama, proteinli mönüyü öğleye almayı vücut kaldırabilir. Ara öğünlerde de meyve yenmelidir.