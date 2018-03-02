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OMÜ'de hasta çocuklara ‘hastane sınıfı'

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ), yatarak tedavi gören lise öğrencileri için 'hastane sınıfı' açıldı

02 Mart 2018 18:11

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ), yatarak tedavi gören lise öğrencileri için \'hastane sınıfı\' açıldı.
OMÜ Tıp Fakültesi’nde yatarak tedavi gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri için daha önce açılan \'hastane sınıfı\', bu kez de lise öğrencileri için açıldı. OMÜ hastane sınıfının uzman öğretmeni Necati Er, “Hastane ortamında yatan lise öğrencilerinin mağdur olduklarını gördük. Bu durumun lise hastane sınıfının açılmasıyla çözülebileceğini anladık. Bizde Atakum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Mustafa Vahit Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Turan Coşkun’un duyarlı çalışmaları sonucu lise hastane sınıfı Atakum Anadolu Lisesi Müdürlüğüne bağlanarak 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. yarıyılında 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle çalışmaya başlamıştır” diye konuştu.
Öğrencilerin artık derslerinden geri kalmayacaklarını kaydeden Er, “Öğrenciler hastane ortamında artık derslerinden geri kalmayacak. Hastane sınıfımız tüm sınıflarının hastane ortamında öğrencilerimizin hizmetindedir. Tüm öğrencilerimize acil şifalar diliyorum, hastane lise sınıfımız hayırlı olsun” dedi.

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