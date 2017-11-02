Ömrünün 70 yılını kalaycılığa verdi

Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞ İ(Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Divriği ilçesinde, 3 çocuk babası 80 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, 10 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. Emekli olan ancak dükkanında çalışmayı sürdüren Yılmaz, \"Elden ayaktan düşünceye kadar mesleğimi yapmaya devam edeceğim\" dedi.

Kemenkeş Mahallesi\'nde kalaycılık yapan Hüseyin Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen 70 yıldır baba mesleğini sürdürüyor. Babası Mehmet Galip Yılmaz\'ın yanında, 1947 yılında 10 yaşındayken mesleğe başlayan Yılmaz, burada uzun süre çalışarak, kalaycılığı öğrendi. Evli ve 3 çocuk sahibi Yılmaz, kalaycılığın yanı sıra bakırcılık, soba ve demir boru tamiri gibi işlerle de uğraştığını belirterek, şöyle konuştu:

\"1946\'da ilkokul 4\'üncü sınıfta okuyordum. Babam, beni okuldan aldı; 1947 yılında şimdiki dükkanıma geldim. Bu, baba mesleğimizdir. O zamandan beri çalışıyorum. 1960\'lı yıllarda da bakırcılık yaptım. Eskiden ham levha bakırdan bakır yapardım. O iş, bitti ve dışarıdan da getiremedik. Biz de hazır alıp, satıyorduk. O da bitti, ondan sonra yine kalaycılığa başladık. Soba yapıyordum, boru yapıyordum, odun sobası gibi şeyleri yapıyordum ve başka yapacağımız hiçbir şey yoktu. Şimdi kalaycılık yapıyorum. Bir de boru işleri yapıyorum. 70 yıldır bu işi, yapıyorum ve bundan başka bir iş de yapmadım.\"

Çalışırken zorluk yaşamadığını ve elden ayaktan düşene kadar mesleğine devam edeceğini söyleyen Yılmaz, \"Daha çok müşteriden yana zorluk çekiyoruz. Müşteriye bazı şeyleri anlatmak, zor oluyor. \'5 kuruş ucuz alalım\' diyorlar, işte sıkıntı burada yaşanıyor. Bir de malzeme hemen elimize geçmiyor, her zaman da bulamıyoruz. Çalışmak, iyi bir şey. Çalışmazsak zaten bu yaşımıza kadar ayakta kalmazdık. Biz de dinamikliğimizi çalışmaya borçluyuz. Hareket, çok iyi bir şey. Babam da öyle derdi. Babam, 85 yaşına rağmen dükkana yanıma gelirdi. Hep onunla beraberdik. Bir gün ben, babama dedim ki \'Gelme artık\'. Babam da bana dönüp, \'Ben çalışmazsam ayağa kalkamam\' demişti. Bu kalaycılık işini ömrüm elverdiği sürece, elden ayaktan düşünceye kadar yapmaya devam edeceğim\" dedi.

İlçe sakinlerinden Resul İl ise 70 yıllık kalaycı Yılmaz hakkında, \"Rahmetlik babamın bana anlattığına göre, yaklaşık 70 yıldır buradalar, burada ikamet ederler ve bu mesleği yaparlar. Allah, ömrünü uzun etsin. Bu yaşlarına rağmen sağlıklılar, kendilerine bakıyorlar. Mesleği severek, yapıyorlar ve bu işi yapan, bundan başka kimse kalmadı. Memleketin bu insanlara, böyle zanaatkarlara ihtiyacı var; ama yeni nesilde böyle zanaatkarlar artık hiç yok. Çıraklar, kalfalar yetişmiyor\" diye konuştu.

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