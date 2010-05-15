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Yaşam

Ömrün altı ayı 'havadan' konuşuyoruz!

İki bin yetişkinle yapılan araştırmaya göre, kişilerin ortalama 49 yaşına kadar yaşadığı esas alındı.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Hayatımızın altı ayını ‘havadan sudan’ konuşarak geçiriyormuşuz. İngiltere’de Lloyds TSB adlı araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre insanlar, ömürlerinin ortalama altı ayını hava durumundan söz ederek geçiriyor.





İki bin yetişkinle yapılan araştırmaya göre, kişilerin ortalama 49 yaşına kadar yaşadığı esas alındı. Buna göre, 49 yıl yaşayan bir kişi ömürünün altı ayını, ‘yağmur yağacak’, ‘bugün hava güzel’, ‘yarın hava güneşli olacak’, ‘hava bozdu’, gibi cümlelerle geçirdiği anlaşıldı.

Araştırmaya göre insanlar yaşlandıkça hava hakkında daha çok konuşmaya başlıyor. Uzmanlar, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde de insanların sıklıkla havayla ilgili bilgiler yazdığını söylüyor. Araştırmaya göre Twitter’da ortalama 500 bin twit, ‘hava durumu’ hakkında.

Bu konunun çoğunlukla üzerinde düşünülmeden konuşulduğunu söyleyen araştırmacılar, hava hakkında çok fazla konuşan insanların ya konuşacak başka bir şeyi olmadığını ya da anlatmaktan sakındığı sırları olduğunu söylüyor.










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