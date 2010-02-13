Ömrümüz boyunca kaç defa hastalanıyoruz?

T24 - Bir kişinin ömrü boyunca 6 bin 284 kez ufak tefek rahatsızlıklar geçirdiği bildirildi.





Daily Mail'in internet sitesindeki habere göre, Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, bir insanın yılda yaklaşık 80 kez, baş ağrısı, kramp girmesi, sırt ağrısı ve soğuk algınlığı gibi hafif rahatsızlıklar geçirdiğini ortaya koydu.



Buna göre, yılda 21 gün ağrı kesici ilaçlar kullanıyoruz.



Ortalama 78,5 yaşına kadar yaşadığımız varsayılırsa, ağrı kesici ilaç kullandığımız gün sayısı 1649 oluyor.



3 bin yetişkin üzerinde yapılan araştırmaya göre, en yaygın diğer bir şikayet sık sık giren kramplar.



Kramplar bir kişiyi yılda 19 gün etkiliyor ki bu da bir ömürde 1492'yi buluyor.



Yılda en az 16 kez baş ağrısı çekiliyor ve bu yaşam boyunca 1256 baş ağrısına tekabül ediyor.



Araştırmaya göre ortalama bir İngiltere yılda 14 kez, bir ömürde 1099 kez sırt ağrısı çekiyor.



Araştırmayı yaptıran şirketin yetkilisi, araştırmanın, bu rahatsızlıkların önemsizmiş gibi görünmesine karşın, toplamda ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdiğini belirterek, bu rakamlara ciddi hastalıkların dahil olmadığını hatırlattı.



Ömrümüzde en çok mustarip olduğumuz diğer hafif rahatsızlıklarsa kas çekilmesi, boyun tutulması, mide ve karın ağrıları veya bozuklukları, burun kanamaları ve bilek burkulması.





