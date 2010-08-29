Ömrü yeterse 160 yılda ödeyecek

T24 - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın komisyonu, Uşak Müzesi’nden çalınan “Kanatlı Denizatı Broşu”na 500 bin TL değer biçti. Zimmet çıkarılan eski Müze Müdürü Kazım Akbıyıkoğlu, 500 bin TL’yi 1050 TL emekli maaşından ayda 262 TL ile yaklaşık 160 yılda ödeyecek!



Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir komisyon toplayarak 2006’da çalınıp sahtesiyle değiştirildiğinden bu yana dünyanın dört bir yanında aradığı Karun Hazineleri’nin en önemli parçası “Kanatlı Denizatı Broşu” için 500 bin TL, sikke için de 5 bin TL değer tespit etti.



Bakanlık, broş ve sikkenin çalınmasından sorumlu tuttuğu dönemin Uşak MüzeMüdürü KazımAkbıyıkoğlu’na da 500 bin TL zimmet çıkardı. Bakanlık adına tahsil davası açan HazineMüsteşarlığı, 2500 yıllık eserin bedelinin Akbıyıkoğlu’ndan tahsilini istedi.



4 yıl hapis yatıp 2 ay önce tahliye edilen Müdür Akbıyıkoğlu, suçsuzluğunu ispatlayamazsa, borcunu 1050 TL olan emeklimaaşından her ay 262.50 TL olmak üzere ödemeye başlayacak. Müdürün yasal faizi hariç, borcunu ödeyebilmesi için gereken zaman ise yaklaşık 160 yıl. Uşak İl KültürMüdürü Şerif Arıtürk ise “Denizatı, 13.5 gramsomaltından yapılmış. Bu bedelin yetersiz olduğunu düşünüyoruz” dedi



‘Değer tespiti hangi kritere göre yapıldı?’



Halen ceza davası devam eden ve 4 yıl hapis yatıp 2 ay önce tahliye edilen Akbıyıkoğlu’ nun avukatı Coşkun Mavioğlu, müvekkilinin müzedeki hırsızlıkla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, “Üstelik hakkında kesinleşmiş tek bir hüküm bile yoktur” dedi. “Gerçek eser bulunmalı ki mevcut eserin sahteliği ortaya çıksın” diyen Avukat Mavioğlu, “Çalınan eser gerçek kabul edilse bile 500 bin TL’lik bedel hangi kritere göre tespit edilmiştir” dedi.



