Ömrü 5 yıl uzatmanın formülü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelerin altı sorunun önüne geçecek önlemler almaları durumunda, dünya genelinde insan ömrünü ortalama 5 yıl, Afrika kıtasında ise 10 yıldan fazla uzatmanın mümkün olduğunu bildirdi.

DSÖ tarafından hazırlanan raporda, dünya genelinde her yıl ortalama 60 milyon kişinin hayatını kaybettiği ve bu ölümlerin dörtte birinin, devletlerin önlem almaları halinde önüne geçilebilecek 6 temel konuyla bağlantılı olarak gerçekleştiğine işaret edildi. Rapora göre, üye ülkelerin, acilen düşük ağırlıklı doğum, güvenli olmayan cinsel ilişki, alkol kullanımı, temiz su kaynaklarına erişim ve yüksek tansiyon sorunlarına odaklanarak politikalar üretmeleri gerekiyor.

Raporda yer verilen, insan sağlığını etkileyen, dünya genelinde ölümlere neden olan "global 24 risk"in sıralandığı listede, hava kirliliği, tütün ürünleri kullanımı ve sağlıksız beslenme ilk sıralara oturuyor.

Koroner kalp hastalıklarının, dünya genelinde "ölüm listesinin" birinci sırasında yer aldığı da belirtilen raporda, global riskler arasında ilk sıralarda yer alan alkol tüketimi, yüksek tansiyon, sigara, yüksek kolesterol, obezite, fiziksel hareketsizlik ve dengesiz beslenme ile koroner kalp hastalıkları arasında doğrudan bağlantı olduğuna dikkat çekiliyor.

Raporda, gelişmemiş ülkelerde bulaşıcı hastalıkların daha fazla can aldığı, bir ülke gelişmeye başladıkça, ölüm nedenleri arasında bulaşıcı hastalıkların gerileyerek yerini kalp hastalıkları ya da kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara bıraktığının altı çiziliyor.

Gelişmekte olan ülkelerde doğan 38 çocuktan birinin, 5 yaşın altında hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, bu çocuk ölümlerinin, çok basit önlemlerle önüne geçilebilecek beslenme hijyen sorunlarından kaynaklandığı belirtiliyor.