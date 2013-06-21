T24 LogoT24 Logo
Gündem

Omlet yaptıran başçavuşa 6 ay hapis

Tekirdağ'da kahvaltıda omlet isteyen başçavuşa 6 ay hapis cezası verildi

21 Haziran 2013 10:17

Tekirdağ’da kahvaltı listesinde olmayan 4 yumurtayla omlet yaptıran bir başçavuşa 6 ay hapis cezası verildi.
 
Malkara 95’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda ilginç bir olay yaşandı.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre; 13 Ocak’ta nöbetçi olan astsubay başçavuş T.T., sabah kahvaltısı için kışlanın mutfağında görevli askerden omlet yapmasını istedi.

Omlet pişirildiği sırada mutfağa giren Tugay Nöbetçi Amiri, kahvaltı listesinde olmayan omletin kime hazırlandığını sordu. Başçavuş için yapıldığını öğrenen amir, olayla ilgili tutanak tuttu.

Açılan dava, 2’nci Kolordu Askeri Mahkemesi’nde 17 Haziran’da görüldü.

Duruşmada başçavuşa 6 ay hapis cezası verilirken, 91 kuruşluk zararın da tanzim edilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını erteledi.

İddianamede; başçavuşun listesinden farklı olarak omlet yapmak suretiyle “memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığını” ve “kamuyu 91 kuruş zarara uğrattığını” öne sürdü.

ETİKETLER

omlettekirdağbaşçavuşhapisdavaceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24