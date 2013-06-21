Omlet yaptıran başçavuşa 6 ay hapis

Tekirdağ’da kahvaltı listesinde olmayan 4 yumurtayla omlet yaptıran bir başçavuşa 6 ay hapis cezası verildi.



Malkara 95’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda ilginç bir olay yaşandı.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre; 13 Ocak’ta nöbetçi olan astsubay başçavuş T.T., sabah kahvaltısı için kışlanın mutfağında görevli askerden omlet yapmasını istedi.

Omlet pişirildiği sırada mutfağa giren Tugay Nöbetçi Amiri, kahvaltı listesinde olmayan omletin kime hazırlandığını sordu. Başçavuş için yapıldığını öğrenen amir, olayla ilgili tutanak tuttu.

Açılan dava, 2’nci Kolordu Askeri Mahkemesi’nde 17 Haziran’da görüldü.

Duruşmada başçavuşa 6 ay hapis cezası verilirken, 91 kuruşluk zararın da tanzim edilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını erteledi.

İddianamede; başçavuşun listesinden farklı olarak omlet yapmak suretiyle “memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığını” ve “kamuyu 91 kuruş zarara uğrattığını” öne sürdü.