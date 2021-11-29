Omikron varyantı: Güney Afrika lideri Ramaphosa, seyahat kısıtlamalarını kınadı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Omikron varyantı nedeniyle ülkesine ve bazı Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını kınadı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kısıtlamaların bilimsel olmaktan uzak olduğunu da savundu.

Dünya Sağlık Örgütü Cuma akşamı Omikron varyantını, "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

İngiltere, bu gelişme üzerine kırmızı liste uygulamasını geri getirdi. Güney Afrika'dan İngiltere'ye yapılacak seyahatlerde, yeni bir açıklamaya kadar otel karantinası zorunlu olacak.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke de aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu 7 Afrika ülkesine geçici seyahat yasağı kararı aldı.

Bu gelişmeler sonrası Pazar günü kameralar karşısına geçen Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kısıtlamaların hemen kaldırılması çağrısında bulundu.

Uygulanan kısıtlamaların bilimsel ve adil olmadığını savunan Ramaphosa, "derin bir hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.

"Afrofobi" suçlaması

Kısıtlamaların varyantın yayılmasını durdurmayacağını kaydeden Cyril Ramaphosa ise "Yasakların tek yapacağı şey, hali hazırda salgından ekonomileri zarar görmüş ülkelere daha fazla zarar vermek olacak" dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı, yeni varyantları önlemenin tek yolunun aşı adaletsizliğini gidermek olduğunu da savundu.

Seyahat yasağı uygulanan ülkelerden Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, kısıtlama uygulayan Batılı ülkeleri "Afrofobi" ile suçladı.

Güney Afrika ve komşu ülkelere seyahat yasakları getirildi

Bu ay başında Güney Afrika'da tespit edilen varyant, geçen Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü'ne rapor edildi.

Güney Afrika'nın birçok bölgesine yayıldığı değerlendirilen Omikron varyantı ile ilişkili vakalar, Avrupa'da ve İngiltere'de de tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika sorumlusu Matshidiso Moeti de bu gelişmenin altını çizerek bir açıklama yaptı.

Moeti, varyantın dünyanın birçok bölgesinde görüldüğünü söyledi ve "Afrika'yı hedef alan seyahat kısıtlamaları, küresel dayanışmaya zarar veriyor" dedi.

Ancak aynı kurumun danışmanı olan Profesör Mary-Louise McLaws, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, yayılmanın durması için seyahat kısıtlamalarının zorunlu olduğunu savundu.

G7 sağlık bakanları toplanıyor

Yeni varyantla ilgili gelişmeler ve açıklamalar bu haftada gündemin ön sırasında olacak.

G7 ülkelerinin sağlık bakanları Pazartesi günü acil bir toplantıda bir araya gelecek.

İngiltere'nin çağrısı ile yapılacak olan toplantıda, sınır kontrolleri de ele alınacak.

Yayılmaya devam eden Omikron varyantı ile ilgili birçok ülkeden haberler geliyor:

Hollanda şu ana dek, Avrupa genelinde en fazla Omikron varyantı saptanan ülke konumunda. Ülkeye Güney Afrika'dan gelen 600 kişinin 13'ünde varyanta rastalandı.

İngiltere'de de toplu taşıma araçları ve mağazalarda maske takma zorunluluğu geri getiriliyor. Ülkede tespit edilen ilk iki vaka Essex ve Nottingham'da görüldü.

Omikron varyantının görüldüğü İsrail'de ise hükümet 14 gün boyunca sınırlarını tüm yabancılara kapatma kararı aldı. Ülkeye girişlerde iki doz aşı olmuş İsraillilere 3 gün zorunlu karantina; aşılanmamış İsrail vatandaşlarına ise 7 günlük karantina şartı getiriliyor.