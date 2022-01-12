Omicron varyantı TBMM'ye sıçradı; son 10 günde 9 AKP'li vekil Koronavirüs'e yakalandı

Türkiye'de artan vaka sayıları TBMM'ye de yansıdı. Bazı isimler ikinci kez virüs kaparken son 10 gün içinde 9 AKP'li milletvekili Koronavirüs'e yakalandı.

Omicron varyantı tüm dünyada vaka rekorları kırılmasına sebep olurken, Türkiye’de de salgının başından bu yana hem vaka sayılarında hem de test pozitifliği açısından en yüksek değerler çıkmaya başladı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Omicron sebebiyle artan salgının şiddeti TBMM’yi de etkiledi. Uzun zamandır, pozitif vaka rastlanmayan Meclis’te milletvekilleri art arda Koronavirüs olmaya başladı. TBMM’de salgının başından bu yana Koronavirüs'e yakalanan milletvekili sayısının 200’ü aştığı belirtildi. Milletvekilleri arasında testlerin pozitif çıkma oranı bir dönem yüzde 30’lara ulaşmıştı. 4 doz aşı yaptırmalarına rağmen, Omicron’un etkisiyle son 10 günde çoğunluğu AKP’den olmak üzere milletvekilleri yeniden virüse yakalanmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ikinci kez virüs kaptılar. Koronavirüs'e yakalanan AKP milletvekillerinden sadece Bülent Tüfenkçi kısa süre hastanede tedavi gördü. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AKP milletvekillerinden Emine Sare Aydın, Salih Cora, Emine Nur Günay ve Orhan Erdem’in tedavi süreçleri ise evde devam ediyor. CHP’den de İzmir Milletvekili Atilla Sertel ile Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer son dönemde Koronavirüs geçirenler arasına girdi.