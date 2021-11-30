Omicron varyantı: Dünya'ya genel bakış

Koronavirüs'ünün en son tespit edilen varyantı olan Omicron'un sağlığımız için büyük tehlike teşkil etmesi ve aynı zamanda da Avrupa'ya sıçraması üzerine ülkeler endişelenmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Omicron varyantı ile ilgili hazırladığı bir belgeye göre, "Bulaşıcılık hızı göz önüne alındığında, Omicron'un küresel olarak yayılma olasılığı yüksek."

G7 bakanlarının yaptığı ortak bir açıklamada, "Uluslararası toplum, Koronavirüs'ün son derece bulaşıcı yeni bir varyantı tehdidiyle karşı karşıya ve acil eylem gerektiriyor" denildi.

Avrupa, salgının ilk ortaya çıktığı Güney Afrika ile havayolu ulaşımlarını kapattı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni Omicron varyantına yanıt olarak seyahat kısıtlama önlemlerinin hedef aldığı Güney Afrika'nın izolasyonu konusunda "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Güney Afrika'da pazar günü yaklaşık 2 bin 800 yeni vaka kaydedildi, önceki hafta sadece 500 ve daha önce 275 vakaya tespit edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni varyantın "endişe konusu olduğunu ancak panik konusu olmadığını" belirtti. Biden henüz aşı olmamış vatandaşlarını, aşı olmaya çağırdı. ABD lideri, ülkenin tekrar seyahat kısıtlamaları yürürlüğe sokup sokmayacağı ile ilgili soruya, ''böyle bir planımız henüz yok'" yanıtını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jingping pazartesi günü, Afrika'nın"aşı boşluğunu" doldurmak için Afrika'ya bağış olarak bir milyar doz aşı sözü verdi.

Omicron varyantının küresel olarak en çok zarar verdiği sektörlerin başlarında turizm bulunmaktadır. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) pazartesi günü yaptığı açıklamada, küresel turizm sektörünün pandemi ile bağlantılı kısıtlamalar nedeniyle bu yıl iki trilyon dolar daha kaybetmesinin beklendiğini duyurdu.