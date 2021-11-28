Omicron varyantı, sınırlarını yeni açan Avustralya'da da tespit edildi

Sputnik'te yer alan habere göre, Katar Havayolları ile Doha aktarmalı olarak Güney Afrika'dan Avustralya'nın Sydney şehrine uçan 2 yolcuda Omicron varyantına rastlandı.
Sağlık yetkilileri vakaların semptom göstermediğini, her ikisinin de aşılı olduğunu ve özel bir alanda karantinaya alındıklarını açıkladı. Aynı uçaktaki Güney Afrika'dan 12 yolcuda ise koronavirüse rastlanmadı ama önlem olarak bu kişiler de karantinaya alındı. Geri kalan 260 yolcu ve mürettebattan da kendilerini izole etmeleri istendi.
Avustralya, Koronavirüs salgınıyla mücadelede sınırlarını en uzun kapatan ülkelerden olmuştu. Avustralya'nın uluslararası seyahat için 18 ay kapalı kalan sınırları, kasım başında açılmıştı.