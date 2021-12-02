Omicron varyantı Finlandiya'ya sıçradı

Finlandiya’da Covid-19’un yeni varyantı Omicron ilk kez bir kişide tespit edildi.

Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) tarafından yapılan açıklamada, İsveç’ten Finlandiya’ya gelen 1 yolcuda Omciron mutasyonu tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu hastayla temaslı olan kişilerin de Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. Enstitü, temaslı kişilerde Omicron mutasyonu olup olmadığının henüz doğrulanmadığını belirtti.