Omicron kaynaklı personel eksikliği; California'da Covid olan asemptomatik sağlık çalışanları doğrudan işe dönebilecek

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ABD’nin California eyaletinde Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak asemptomatik olan sağlık çalışanlarının işe dönmesine karar verildi.

California’da Omicron varyantıyla birlikte artan Covid vakaları üzerine hastanelerde yaşanan yoğunlukla Kamu Sağlığı Departmanı, Covid testi pozitif çıkan ancak asemptomatik olan sağlık çalışanlarının izole olmadan, test yaptırmadan işe dönmesine yönelik geçici bir karar aldı.

Geçici yönerge, genel akut bakım hastaneleri, akut psikiyatri hastaneleri ve bakım tesislerinde geçerli olacak.

Kararın sebebinin Omicron varyantı kaynaklı personel eksikliği olduğu belirtildi.

Sağlık çalışanlarının N95 maske takması gerektiği de belirtildi.

Öte yandan California’daki hastane çalışanlarının Kamu Sağlığı Departmanı’nın yönergesine uymak zorunluluğu bulunmadığı belirtildi.

Sağlık çalışanı sendikaları, söz konusu karara tepki gösterdi. Kararın hem çalışma ortamını hem hastaları riske atacağı belirtildi.

California’da hastanelerin yüzde 35’inden fazlasının kritik personel eksikliğiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.