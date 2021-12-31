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Koronavirüs

Omicron etkisiyle dünya geneli günlük Covid-19 vaka sayıları rekor kırıyor

31 Aralık 2021 16:15

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Omicron varyantının dünya genelinde yayılmasıyla günlük vaka sayılarında rekor seviyeler görülüyor.

KoronavirüsCovid-19OmicronOmicron varyantı
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