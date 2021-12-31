Omicron etkisiyle dünya geneli günlük Covid-19 vaka sayıları rekor kırıyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p id="icerikDiv_51544274" class="iliskiIcerik ltr">Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) <span class="highlight">Omicron</span> varyantının dünya genelinde yayılmasıyla günlük vaka sayılarında rekor seviyeler görülüyor.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/12/1640956540705-20211231-5-04007-dca-3-fcc-64-f-77-be-5031-e-2-dd-4-ee-0-b-2.jpg" alt width="650" height="916" /></p>\n</body>\n</html>