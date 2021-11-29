Omicron: Dünya Sağlık Örgütü, 'Küresel risk çok yüksek' diyerek kamuoyunu uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Omicron'un küresel çapta büyük risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

WHO, paylaştığı bilgi notunda Omicron varyantının dünyanın bazı bölgelerinde "ciddi sonuçlara" neden olabileceğini belirtti.

Omicron'un daha önceki bilinen varyantlara göre daha fazla mutasyon geçirdiği yönündeki haberleri doğrulayan WHO, yeni varyantla ilgili belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekti.

WHO'ya göre şu ana kadar dünyada Omicron varyantına yakalanıp hayatını kaybeden bir Covid hastası olmadı.

Getty Images Yeni varyantın protein çıkıntılarındaki mutasyonlar özellikle kaygı yaratıyor

Güney Afrika'da tespit edilen çok mutasyonlu varyantın öncekilere kıyasla çok daha fazla bulaşıcı olduğundan endişe ediliyor.

Yeni varyantla ilgili bilgi ve veriler de sınırlı.

Öte yandan G7 ülkelerinin sağlık bakanları, Omicron varyantına yönelik kaygılar sonrası bugün acilen toplanacak.

İngiltere'nin çağrısı ile yapılacak olan toplantıda, sınır kontrolleri de ele alınacak.

Aşı adaletsizliği

WHO'dan yapılan açıklamaya göre varyantla ilgili yeni verilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.

WHO, paylaştığı son notta da üye devletlere, vaka sayılarının yükselişe geçmesi olasılığına karşı sağlık hizmetlerini iyileştirmek için önlemler almaları çağrısında bulundu.

Örgüt, Cuma akşamı Omicron varyantını, "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus Twitter'dan paylaştığı mesajda, dünyanın dört yanındaki bilim insanlarının varyantı araştırdığını vurguladı.

Omicron varyantının ülkeler arasındaki "aşı adaletsizliğinin" de bir yansıması olduğu uyarısında bulunan Ghebreyesus, bu durumun "virüsün yayılmasına, mutasyona uğramasına ve daha tehlikeli hale gelmesine" yol açtığına dikkat çekti.

Omicron varyantı hakkında neler biliniyor?

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher

Dünya Sağlık Örgütü, varyantı daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron.

Varyant hakkındaki en önemli bilgi, çok sayıda mutasyona uğramış olması.

BBC

Güney Afrika Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Tulio de Oliveira, varyantta "sıradışı bir mutasyonlar bileşimi" olduğunu söylüyor.

Oliveira, varyantta 50 mutasyon olduğunu ve bunların 30'dan fazlasının virüsün dış yüzeyindeki protein çıkıntılarında bulunduğunu vurguluyor.

BBC

Bu çıkıntılar virüsün vücuttaki sağlıklı hücrelere girebilmesinde hayati rol oynuyor ve bu nedenle mevcut koronavirüs aşıları bu çıkıntıları etkisizleştirmeyi hedefliyor.

Virüsün bizim sağlıklı hücrelerimizle ilk temasını sağlayan kısımlarına iyice yakından bakıldığında bu bölümde orijinal virüse göre 10 farklı mutasyon olduğu görülüyor. Oysa dünyada en son hızla yayılan Delta varyantının bu kısmında sadece iki mutasyon vardı.

Öte yandan her mutasyon mutlaka olumsuz olmayabilir. Önemli olan mutasyonların tam olarak neye yaradığını anlayabilmek.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1464251347042189350

Hangi ülkeler ne gibi önlemler aldı?

Varyantla ilgili kaygılar sonrası İngiltere, kırmızı liste uygulamasını geri getirdi. Güney Afrika'dan İngiltere'ye yapılacak seyahatlerde, yeni bir açıklamaya kadar otel karantinası zorunlu olacak.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke de aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu 7 Afrika ülkesine geçici seyahat yasağı kararı aldı.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumartesi günü Twitter'da paylaştığı mesajda ülkede Omicron varyantı görülmediğini söyledi. Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Bakan Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır" dedi. Öte yandan Türkiye de Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye seyahat yasağı getirdi.

Avusturya'da ise binlerce kişi hükümetin aşı olma zorunluluğu planlarını protesto etti.

İsviçre'de bazı Avrupa ve Afrika ülkelerinden gelecek yolcular için karantina tedbirleri sıkılaştırıldı. Kamusal alanda Covid pasaportunun şart olup olmaması konusunda düzenlenen referandumda halk düzenlemeye 'Evet' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeni varyantla alakalı bilgileri dünyayla paylaşan Güney Afrika hükümetini övdü. Blinken, Güney Afrika'nın şeffaflığının dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi.

Avustralya da Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Leshoto, Eswatini, Malavi, Mozambik ve Şeyseller'den ülkeye girişleri 14 gün boyunca yasakladı. Avustralya vatandaşı olmayan ve son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilerin Avustralya'ya girişleri yasaklandı.

Son olarak Japonya sınırlarını yabancılara kapadı.