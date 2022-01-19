Omicron'a karşı en koruyucu olduğu belirlenmişti; ABD'de 400 milyon N95 maskesi ücretsiz dağıtılacak

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ABD’de Joe Biden yönetimi, Omicron varyantına karşı en koruyucu olduğu tespit edilen N95 maskelerden 400 milyon adet ücretsiz dağıtacak.

NBC’de yer alan habere göre, uzmanlar Koronavirüs’ün Omicron varyantına karşı yüksek kaliteli maskelerin gerekli olduğunu vurgularken Biden yönetiminden de yeni bir duyuru yapıldı.

ABD’nin dört bir yanından eczane ve sağlık merkezlerine toplam 400 milyon N95 maskesinin ücretsiz dağıtılacağı belirtildi. Dağıtımın bu hafta başlayacağı, programın şubat başında tam kapasite çalışacak belirtildi.

N95 maskeleri herkes için erişilebilir olacak ve dağıtımda herhangi bir kriter gözetilmeyecek.

Bir kişinin tek seferde toplam kaç maske alabileceği henüz bilinmiyor.

Yüksek korumalı maskelerin Covid’in bulaşma süresini uzattığı biliniyor.