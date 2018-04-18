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Ömerli eski kaymakamı FETÖ'den tutuklandı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli ilçesi eski Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı, Dergeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

18 Nisan 2018 16:00

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli ilçesi eski Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı, Dergeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, önce açığa alınan ardından da gözaltına alınan Ömerli eski kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, emniyetteki işlemlerin ardından dün gece mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede sorguları yapılan Erol Korkmaz tutuklanırken, Yaşar Yeşiltaş ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 


 

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