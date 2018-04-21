T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ömer Uğur Gençcan: Nafaka konusuna bir çözüm getirilecek

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'ye gelen Yargıtay 2

21 Nisan 2018 19:55

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'ye gelen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, bir ömür boyu nafaka verilmesi konusunun yoğun eleştirildiğini belirterek, \"Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın ortak olarak gündemine geldi. Sonuç olarak bu sıkıntılı konuya bir çözüm getirilecek\" dedi.
Kırıkkale ile Kırşehir Baroları tarafından Kırıkkale\'de \'Aile Hukukunda HMK Uygulamaları- İstinaf\' konulu seminer düzenlendi. Carmine Otel\'de düzenlenen seminere katılan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Yoksulluk nafakasının mevcut hukuk sisteminde süresiz olarak verildiğini ancak 1988 yılına kadar bir yıl ile sınırlı olduğunu anlatan Gençcan, şöyle konuştu:
\"Şimdi Türkiye\'de yoğun eleştiri alan konulardan biri de bu nafakanın süreli hale getirilmesi gerektiği. Bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu, yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın ortak olarak gündemine geldi. Bu gündem gereğince de yoksulluk nafakasına ilişkin sınırlandırma yapılması öngörülüyor. Bu sınırlandırmanın belirli ölçülere göre yapılması düşünülüyor. Evlilik süresi, kusur durumu ve yaş durumu olabilir. Bu tercih artık tamamen siyasi iktidarın tekelinde olan bir konu. Sonuç olarak bu sıkıntılı konuya bir çözüm getirilecek. Nafaka miktarlarının artırılması konusunda, zaten nafakanın toptan verilmesi de gündemde. Zaten kanun içerisinde bu var ama bu hak genellikle kullanılmıyor.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE DHA KIRIKKALEYargıtay 2 Hukuk Dairesi BaşkanıUğur GençcanBakanlığı ile AileSosyal Politikalar BakanlığıSonuçKırıkkaleKırşehir BarolarıHukukunda HMK UygulamalarıCarmine OtelYoksullukGençcan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24