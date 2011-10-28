-Ömer Şerif, kadın hayranını tokatladı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Mısırlı aktör Ömer Şerif, Katar'da düzenlenen film festivalinde bir kadın hayranını tokatladı. 79 yaşındaki aktör, Doha Tribeca Film Festivali'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın hayranına kırmızı halının üzerinde tokat atarak Arapça, "Sana daha sonra gel dedim. Sana bunu söyledim, hala burada duruyorsun" diye bağırdı. Birkaç dakika sonra ise Şerif'in kadından özür dilediği, kadının da hiçbir şey olmamış gibi aktörle fotoğraf çektirdiği belirtildi.