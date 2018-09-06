Ömer Özkan: İsrafil hoca FETÖ üyesi değil, mağdurudur

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - TAM yüz nakli ve çift kol nakilleriyle adını dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, eski rektör İsrafil Kurtcephe\'nin tutuklu yargılandığı FETÖ davasında tanık olarak dinlendi. Prof. Dr. Özkan, \"İsrafil Hoca, FETÖ üyesi değil, mağdurudur. Kendisini milliyetçi ve dindar bir insandır\" dedi.

Antalya\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Akdeniz Üniversitesi eski rektörü İsrafil Kurtcephe\'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İsrafil Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.

Türkiye\'nin ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren ekibin başında yer alan AÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, duruşmada tanık olarak dinlendi. Prof. Dr. Özkan, sanık Kurtcephe ve ailesini yakından tanıdığını söyledi. Sanığın FETÖ üyesi olmadığını savunan Prof. Dr. Özkan, \"İsrafil Hoca, FETÖ üyesi değil, mağdurudur. Kendisini milliyetçi ve dindar bir insandır. FETÖ\'cü olmadığına kendim kadar eminim. 17-25 Aralık\'tan sonra bazı kişilerin kendisine üniversitede kadrolaşma amacıyla baskı yaptığını düşünüyorum. Hocanın bu örgütün üyelerini görevden almaya başladığına ve \'Bunlardan kurtuluyoruz\' dediğine şahidim\" dedi.

Prof. Dr. Ömer Özkan, İsrafil Kurtcephe\'nin desteği sayesinde üniversitenin, yaptığı ameliyatlarla dünyaca ün kazandığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, savcının sorusu üzerine, sanığın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'i Pensilvanya\'da ziyaret ettiğini sonradan öğrendiğini ve konu hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

HAKİM ÖZKAN\'I UYARDI

Duruşmada, sanık avukatının Kurtcephe\'ye soru sorması sırasında araya giren Prof. Dr. Özkan\'ı, mahkeme başkanı uyardı. Başkan, Prof. Dr. Özkan\'a hitaben, \"Söz almadan konuşmayın. Duruşma disiplinini bozmayın. İkinci kez uyarmam\" diyerek, sadece sorulan sorulara yanıt vermesini istedi. Ara verilen duruşma, ardından diğer tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Ağustos 2008 ile Kasım 2015 arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan İsrafil Kurtcephe, o dönem hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Kurtcephe, 7 Haziran 2017\'de ise FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.



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