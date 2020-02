Ömer Onan: "Basketbol benim kaçış planımdı"

\"A takımda oynayamaz dediler ama hepsini başardık\"

İSTANBUL,(DHA) -

Ömer Onan, \"Odamda basketbol oynayarak hayal etmeye başlamıştım. Bana boyu kısa dediler, A takımda oynayamaz dediler ama hepsini başardık\" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan, Bahçeşehir Üniversitesi\'nde katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye\'deki spor branşlarının zenginleştirilebileceğini ifade eden Ömer Onan, \"Biz maalesef spor kültürü olan bir ülke değiliz, dünyada o kadar farklı branşlar var ki. Ülkemizde gençler popülerliği sebebiyle sadece futbol, basketbol ve voleybola yöneliyorlar. Çok farklı alanlarda başarılı sporcular çıkarabiliriz. Önemli olan yeteneği yakalamaktır. İyi eğitmenler yetiştirerek, bakanlıkla iş birliği yaparak bu branşları zenginleştirmeliyiz\" diye konuştu.

\"A TAKIMDA OYNAYAMAZ DEDİLER AMA HEPSİNİ BAŞARDIK\"

İstanbul\'a geldiği zaman basketbolcu olmaya karar verdiğini söyleyen Onan, \"Basketbol benim kaçış planımdı, motivasyon kaynağım buydu. 15 yaşında İstanbul\'a geldiğimde basketbolcu olacağıma karar vermiştim. Hayal etmenin sınırı yoktur, çok çalışıp gelinemeyecek nokta yok önemli olan başarılı olabileceğiniz noktayı keşfetmek, hayalinizin peşini bırakmayın. Odamda basketbol oynayarak hayal etmeye başlamıştım. Bana boyu kısa dediler, A takımda oynayamaz dediler ama hepsini başardık\" ifadelerini kullandı.

\"UFUK SARICA HARİKA BASKETBOL OYNARDI\"

A Milli Erkek Basketbol Takımının Başantrenörü Ufuk Sarıca ile ilgili de konuşan Ömer Onan, \"İlk Efes\'e geldiğim zaman Ufuk Sarıca harika basketbol oynardı, bende seyrederdim ve derdim acaba bir gün onun gibi olabilir miyim? Sonra aynı A Milli Takımda beraber oynadık, aynı takımda oynadık. Şimdi hocamız bizim milli takım antrenörümüz\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIMDA YAŞADIĞIM BAŞARILARI HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM\"

2010 Dünya Şampiyonası\'nın kendisi için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Onan, \"Seyircimizin önünde Sırbistan\'a karşı gerçekten kazanmak istiyorduk. Zafer sonrası salonda otele 2 saatte dönmüştük. Ankara\'da 30 Ağustos\'a denk gelen bir Yunanistan maçımız vardı, otele kadar marşlar ve bayraklarla uğurlandık. 11 şampiyonluk yaşadım ama Milli Takımda yaşadığım başarıları hiçbir şeye değişmem\" şeklinde konuştu.

\"SPOR YÖNETİCİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ\"

Spor yöneticiliği yapacak profesyonel kişiler yetiştirmek istediklerini dile getiren Ömer Onan, \"Antrenör ve oyunculardan öte sahnenin arkasında çok değerli görevler var; ilişkiler, bütçeleme ve biletme gibi çok önemli konular var. Bununla ilgili çalışmalarımız var, üniversitelerle temas halindeyiz, bu işi profesyonel olarak yapacak insanlar yetiştirmek istiyoruz\" dedi.

\"BİZ ÖMER FARUK\'U KAYBETMEK İSTEMİYORUZ\"

Ömer Faruk Yurtseven\'i kaybetmek istemediklerine dikkati çeken Onan, \"Ömer\'in aldığı kararlara saygı duyuyoruz. Evet 8 maç ceza aldı ama önemli olan bu noktada ulaşılabilir olmak. Senin milli takım direktörün seni aradığında telefonunu açmalısın, gel buraya takım arkadaşlarınla beraber ol. Eğer okulun problem çıkarıyorsa sen yine Amerika\'ya dönebilirsin. Okuluna yazı yazdık fakat cevap alamadık. Ne zaman ki ben açıklama yaptım, Ondan sonra üniversiteden resmi yazı geldi. Kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bugün Gasol kardeşler, Ginobili, Navarro, Hidayet gibi oyuncular kariyerlerinin en iyi dönemlerinde hep milli takımlarına geldiler. Evet şartlardan dolayı gelemeyebilirsin, ama bizim telefonlarımızı da açmalısın. Biz Ömer\'i kaybetmek istemiyoruz. Gelsin burada takımla olsun, sorun olursa biz zaten seni geri göndeririz\" ifadelerini kullandı.

\"İYİ OYUNCU HER ZAMAN OYNAR\"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ndeki yabancı sınırının 5\'e düştüğünü söyleyen Ömer Onan, \"Bana göre kısıtlamalar başarıyı getirmez. Örneğin, Çin basketbolundan büyük bütçeler var, kendi oyuncularını korumak için 2 yabancı oynatmaya izin veriyorlar, kaç tane Çinli basketbolcu tanıyoruz? Ya da Çin basketbolu milli takımlar seviyesinde nerede? İyi oyuncu her zaman oynar. Avrupa\'nın hiçbir yerinde yabancı kısıtlaması yok. Gençlerimiz büyük resmi göremiyorlar 18 yaşında büyük bir takıma transfer olabiliyorlar ya da A takıma çıkabiliyorlar fakat benchte oturuyorlar. Oyuncularımız oynayacakları takımlarda olmalılar. Çok çalışmak çabalamak lazım. Mesela Furkan daha çok süre almak için Banvit\'e gitti, gelişimin devamı için oynamak şarttır. Ben 35 yaşımda bile oynamadığım zaman huzursuz oluyordum. Mirsad ve Hidayet\'te benim gibiydi. Gençlerimiz oynayacakları takıma giderek kendi gelişimlerini sürdürmeliler\" şeklinde konuştu.

\"3X3 BASKETBOLU HER YERDE TURNUVALAR YAPARAK GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ\"

3X3 basketbolun daha önce streetball adı altında oynadığını ifade eden Ömer Onan, \"10 gün önce bir toplantı yaptık, şimdi bunu canlandırıyoruz. Eskiden streetball adı altında oynanıyordu. Her yerde turnuvalar yaparak bunu geliştirmek istiyoruz. Çok yakın zamanda daha somut hamleler yapacağız. Sponsorlarla görüşüyoruz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)