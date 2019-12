-Ömer Muhtar'ın oğlu Türkiye'ye müteşekkir BİNGAZİ (A.A) - 28.08.2011 - Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer El Muhtar, Libya'da devrim sürecinde Türkiye'nin kendilerine verdiği desteğe minnettar olduklarını ifade ederek, "Devrimcilerimizi cesaretlendirmek için Türk yöneticilere söyledikleri her cümle için teşekkür ederiz. Destek sözlerini ve gönderilen yardımları asla unutmayacağız" dedi. Libyalıların İtalyanlara karşı verdiği özgürlük mücadelesinin lideri olan Ömer Muhtar'ın tek oğlu Muhammed Ömer El Muhtar 90 yaşında. El Muhtar, yürüme ve işitme sorunu yaşıyor. 1940'lı yıllarda bir süre orduda görev alan El Muhtar, daha sonra ticaretle uğraşmış. Bingazi'deki evinde, hayatta olmayan iki kız kardeşinin çocukları ve torunlarıyla yaşayan El Muhtar'ın hiç çocuğu olmamış. Röportaj sırasında El Muhtar'a kız kardeşinin oğlu yani Ömer Muhtar'ın torunu Miftah Selim El Muhtar ile onun oğlu Abdülkadir El Muhtar da eşlik etti. Libya'daki gelişmeleri değerlendiren El Muhtar, 17 Şubat devrimini gerçekleştiren gençlerle beraber olduklarını belirterek, "Onların destekçisiyiz. Devrim sayesinde Libya'nın geleceği çok daha parlak olacak" dedi. İtalyanların 20. yüzyılın başında Libya'yı işgal ettiklerini ve Ömer Muhtar'ın onlara karşı savaştığını, şimdi ise NATO içinde İtalya'nın Kaddafi'ye karşı yine Libya'da olmasını nasıl değerlendirdiğini sormamız üzerine El Muhtar, bugün NATO şemsiyesi altında hava harekatıyla Libya'daki devrime destek veren İtalyanların daha önce Libya'yı işgal eden İtalyanlardan farklı olduğunu kaydederek, şimdiki İtalyan güçleriyle bir problemlerinin olmadığını belirtti. İtalya'nın şimdi Libyalıların özgürlüğünü istediğini söyleyen El Muhtar, 1911'den 2011'e kadar geçen yüz yılda Libya'nın en fazla 4 yıl özgür kalabildiğini anlattı. -"Türkiye'ye minnettarız"- Türkiye halkının ve hükümetinin bu süreçte kendilerine verdiği desteğe minnettar olduklarını ifade eden El Muhtar, "Devrimcilerimizi cesaretlendirmek için Türk yöneticilere söyledikleri her cümle için teşekkür ederiz. Destek sözlerini ve gönderilen yardımları asla unutmayacağız" dedi. Osmanlı döneminde de bugün de Türklerin hep Libyalıların yanında yer aldığını kaydeden El Muhtar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yöneticilerin doğru tarafta bulunarak devrimcileri desteklediklerini vurguladı. El Muhtar ve ailenin diğer fertleri, Osmanlı döneminde Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve diğer bazı Osmanlı subaylarının Libya'ya gelerek İtalyanlara karşı kendilerine yardımcı olmalarını da unutmadıklarını ve Tobruk bölgesindeki bir yola Enver Paşa'nın isminin verildiğini kaydettiler. Ömer Muhtar'ın oğlu olmanın getirdiği sorumlulukların bilincinde olduğunu kaydeden El Muhtar, bunlardan en önemlisinin Ömer Muhtar'ın oğlu olarak 17 Şubat devrimini desteklemek olduğunu ifade etti. El Muhtar, Ömer Muhtar'ın oğlu olmanın Libya halkıyla ilişkilerinde ve onlara karşı tutumunda ise bir değişiklik ifade etmediğini de belirtti. Babasının idam edildiği günlere ilişkin anılarını sormamız üzerine de El Muhtar, o sırada ailesiyle birlikte Mısır tarafında olduklarını ve babasının yakalanarak idam edildiği haberinin de kendilerine orada ulaştırıldığını söyledi. El Muhtar, babasının idamının hem Libya'nın özgürlük savaşını hem de ailelerinin reisi olarak kendilerini çok olumsuz etkilediğini anlattı. Ömer Muhtar'ın mücadelesinin anlatıldığı filmde, Ömer Muhtar'ın idamının ardından gözlüğünün yere düştüğü ve küçük bir çocuk tarafından alındığının gösterildiğini belirtmemiz üzerine El Muhtar, kendilerindeki bilgiye göre, Ömer Muhtar'ın yakalanmasının ardından İtalyan Komutan Graziani'nin hücrede kendisini ziyarete geldiğini belirterek, "Graziani, babamdan gözlüğünü hatıra olarak istemiş. Babam da vermiş. İdam edilirken gözlüğü yokmuş" dedi. -"Libyalılar birlik olsun"- "Libyalılara bugün ne tavsiye edersiniz" sorusu üzerine Muhammed Ömer El Muhtar, "Devrimi gerçekleştiren Libya halkı ve gençliği Tunus sınırından Mısır sınırına kadar el ele vererek birlik olsun" diye konuştu. Bu jenerasyonun Kaddafi'ye karşı zafer kazandığını söyleyen El Muhtar, bu muzaffer jenerasyonun Libya'yı geliştirerek daha parlak günlere taşıyacağını belirtti. Ömer Muhtar'ın kızının torunu Abdülkadir El Muhtar da başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına Libya'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Erdoğan'ın, olayların başında Libya'nın kan gölüne dönmesini engellemek için muhaliflere destek vermekte tereddüt ettiğini, ancak sonraki dönemde devrimcileri her açıdan desteklediğini vurguladı.