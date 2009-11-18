Ömer Mete hayatını kaybetti

T24 - Bir süredir tedavi gören gazeteci-yazar Ömer Lütfi Mete, evinde yaşamını yitirdi.



Geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığı bozulan ve bir süredir tedavi gören 50 yaşındaki gazeteci-yazar Ömer Lütfi Mete İstanbul'daki evinde vefat etti.



Rizenin İyidere ilçesinde doğan Ömer Lütfi Mete, ilk ve orta öğrenimden sonra bir dönem Kur’an kurslarında okudu. Burada okutucu olarak görev yaparken Rize Lisesi’ni bitirdi ve 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi.



1971 yılında gazeteciliğe geçti. 1972’de İktisat Fakültesi’nden ayrılıp Atatürk Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi.



Kısa bir süre mezun olduğu lisede ve Rize Meslek Yüksek Okulu’nda edebiyat öğretmenliği dışında gazeteci ve senaryo yazarı olarak çalıştı.



Sabah, Bizim Anadolu, Tercüman (Halka ve Olaylara), Türkiye, Yeni Haber, Orta Doğu, Yeni Şafak, Ayyıldız, Yeni Binyıl gazetelerinde editör, yönetici ve yazar olarak çalıştı.



Mete'nin Türk Edebiyatı, Boğaziçi ve Çağrışım dergilerinde makale, mizahi öykü ve şiirleri yayınlandı.



Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek



İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren gazeteci-yazar Mete, yarın Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Bir yıl önce geçirdiği kalp krizinin ardından tedavisi sürerken evinde yaşamını yitiren Ömer Lütfi Mete için yarın Marmara İlahiyat Vakfı Camisi'nde tören düzenlenecek.



Mete, ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Gazeteci-yazar Altemur Kılıç hastaneye kaldırıldı



Gazeteci-yazar Altemur Kılıç, göz muayenesi için gittiği hastanede, kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle tedavi altına alındı.



Alanya'da yaşayan, Atatürk'ün silah arkadaşı Kılıç Ali'nin oğlu Altemur Kılıç, gözündeki bir rahatsızlık nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan genel sağlık kontrolü sırasında tansiyonunun yüksek ve kalp ritminde bozukluk olduğu belirlenen Kılıç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada tetkikleri yapılan Kılıç, daha sonra kardiyoloji servisine geçirildi.



Hastanenin Başhekimi Mehmet Yıldız, Kılıç'ın tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığını belirterek, şunları söyledi:



''Göz muayenesi için kontrol amacıyla hastanemize gelen sayın Kılıç'ın testleri sırasında kalp ritminde bozukluk olduğu tespit edildi. Doktorlarımız kalpteki ritm bozukluğunu araştırmak amacıyla kendisini yoğun bakım servisinde kontrol altına aldılar. Testleri yapıldı ve normal servise alındı. Endişe edilecek bir durum yok ancak tedbirli olmak zorundayız.''



Kılıç'ın tedavisinin, Uzm. Dr. Taylan Erdem Şahin gözetiminde sürdüğü bildirildi.

