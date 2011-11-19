Ömer Lütfi Akad hayatını kaybetti

T24 - Türk sinemasının ünlü yönetmeni Ömer Lütfi Akad 95 yaşında hayatını kaybetti.





Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Lütfi Akad 95 yaşında hayatını kaybetti.



Akad, Fransız Sainte Jeanne d'Arc Okulu, Galatasaray Lisesi, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Maliye Bölümü'nü bitirdi.



Sinemaya 1946'da Şakir Sırmalı’nın yönettiği Domaniç Yolcusu adlı filmde yapım yönetmenliği yaparak ilk adımını attı. Yönetmenliğini Seyfi Haveri’nin yaptığı, Damga filminin yarım kalan sahnelerini çekerek yönetmenliğe başlamış oldu.



1948 yılında ilk filmi, Vurun Kahpeye’yi yönetti. Bu film dönemin hasılat rekorlarını kırdı. 1952 yılında gerçek bir olaydan esinlenerek yapılan ve Ayhan Işık’ı üne kavuşturan film, Kanun Namına Akad’ın baş yapıtlarından biri oldu. Bu filmle birlikte "polisiye türdeki kent filmleri" furyasını başlattı. 1955 yılında Yaşar Kemal’in senaryosunu yazdığı, Beyaz Mendil’le ikinci büyük çıkışını yaptı. Attila İlhan’ın senaryosunu yazdığı, Yalnızlar Rıhtımı (1959) o dönem büyük tartışmalara yol açtı. Yılmaz Güney’le 1967 yılında birlikte yaptığı, Hudutların Kanunu Akad sinemasının dönüm noktasıdır. Bu filmden sonra Türk sinema tarihinin en önemli üçlemesi olan, Gelin, Düğün ve Diyet ile; Türkiye’de iç göç sorununu ele alan filmler yaptı. 1964 ve 1974 yılları arasında 10’a yakın belgesel ve TV filmleri çekti.

FİLMOGRAFİSİ

Vurun Kahpeye 1949

Lüküs Hayat 1950

Tahir ile Zühre 1951

Arzu ile Kamber 1951

Kanun Namına 1952

İngiliz Kemal 1952

Altı Ölü Var 1953

Katil 1953

Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar 1953

Bulgar Sadık 1954

Vahşi Bir Kız Sevdim 1954

Kardeş Kurşunu 1954

Görünmeyen Adam İstanbul'da 1954

Meçhul Kadın 1955

Kalbimin Şarkısı 1955

Ak altın 1956

Kara Talih 1957

Meyhanecinin Kızı 1957

Zümrüt 1958

Ana Kucağı 1958

Yalnızlar Rıhtımı 1959

Cilalı ibo'nun Çilesi 1959

Yangın Var 1959

Dişi Kurt 1960

Sessiz Harp 1961

Üç Tekerlekli Bisiklet 1962

Tanrı'nın Bağışı Orman 1964

Sırat Köprüsü 1966

Hudutların Kanunu 1966

Kızılırmak Karakoyun 1967

Ana 1967

Kurbanlık Katil 1967

Vesikalı Yarim 1968

Kader Böyle İstedi 1968

Seninle Ölmek İstiyorum 1969 [renkli]

Bir Teselli Ver 1971

Mahşere Kadar 1971

Vahşi Çiçek 1971

Yaralı Kurt 1972

Gökçe Çiçek 1973

Gelin 1973

Düğün 1974

Diyet 1975

Esir Hayat 1974

