Ömer Koç, patent ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Türkiye Patent Ödülleri sahiplerini buldu. Koç Holding, 8.400’ü aşkın patent ile en çok patente sahip grup olurken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ödülünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu yıl 5’incisi düzenlenen Türk Patent Ödülleri Töreni’nde, Koç Grubu şirketi 'Arçelik Patent Ligi’ndeki birinciliğini korurken, bu yıl da en çok uluslararası patent başvurusu yapan şirket oldu. Ford Otosan üçüncülük, Tofaş ise dördüncülük ödülünü aldı. Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen 5. Türk Patent Ödülleri töreninde, Koç Holding’in merhum Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç saygıyla anıldı.

Törende birincilik ve en çok uluslararası patent başvurusu yapan şirket ödülünü Arçelik adına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, üçüncü sıradaki Ford Otosan’ın ödülünü Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, dördüncü sıradaki Tofaş’ın ödülünü ise TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu aldı.

Ömer M. Koç, tören sonrasında yaptığı açıklamada, Koç Topluluğu’nun 7 binin üzerinde marka, 3.600’ün üzerinde patent ailesi, 8.400’ün üzerinde patent, 800’ün üzerinde endüstriyel tasarım, 4.800’ün üzerinde internet alan adı ile Türkiye’nin en büyük fikri haklar portföyüne sahip olduğuna dikkat çekti.

Topluluk şirketlerinin 2014 yılında 563 yeni patent başvurusu gerçekleştirdiğini, bu sayıyı 2015 yılında 660’a çıkardığını vurgulayan Ömer M. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem şirketlerimizin hem de ülkemizin sürdürülebilir rekabetçiliği açısından en çok önem verdiğimiz konulardan biri teknoloji gücümüz. Bu hedefle, hız kesmeyen teknoloji yatırımlarımızla, daha üstün nitelikli ürünler ve hizmetler geliştirmeyi ve iş süreçlerimizi yenilemeyi sürdürüyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki liderliğimizi daha da güçlendirmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor."