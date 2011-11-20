-Ömer Kaddafi'nin sorgusundaki videoya AA ulaştı ZİNTAN (A.A) - 20.11.2011 - Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından Seyfülislam'ın yakalanmasının ardından, aylar süren kaçak hayatının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Seyfülislam Kaddafi ile ele geçirilen 4 kişiden biri olan Ömer Kaddafi, ülkenin güneyindeki çöl kasabasında nasıl yakalandıklarını ve yakalanmadan önce nasıl yaşadıklarını anlattı. Başkent Trablus'un batısındaki dağ kasabası Zintan'dan gelen güçler tarafından iki arazi aracı içinde yakalanan Seyfülislam'ın yanındakilerden biri olan Ömer Kaddafi'nin sorgusu sırasında çekilen videoya bölgedeki AA ekibi ulaştı. Yaklaşık 5 dakikalık videoda, Seyfülislam'ın kuzeni ve aynı zamanda yakın koruması olan Ömer Kaddafi, geçen aylarda nasıl saklandıklarını ve nerelerde bulunduklarını anlatıyor. Aylar süren kaçak hayatları boyunca Beni Velid kenti ve güneydeki çöl bölgesi Sebha'da sık sık yer değiştirerek yaşadıklarını anlatan Ömer Kaddafi, sorgusu sırasında Seyfülislam'ı neden terk etmediğini soran Zintanlı askerlere, "Onu bırakamazdım, çünkü o benim akrabam" dedi. Ömer Kaddafi'nin verdiği bilgiye göre, Seyfülislam yaklaşık 1 ay öncesine kadar yanında çok küçük bir grupla Beni Velid'deydi. Bir ay önce Beni Velid'i terk eden Seyfülislam, daha sonra Sebha'ya giderek yakalandıkları Ubari kasabası etrafında sürekli yer değiştirerek yaşadı. Bu süre içinde sadece arabada yatıp kalkan ve sürekli arabayla dolaşan Seyfülislam ve beraberindekiler, ton balığı gibi konserve gıdalarla beslendi. Ömer Kaddafi, "Bu uzun süre içinde sadece arabada mı yaşadınız, yiyecek nereden buldunuz, arabalar için benzini nasıl edindiniz?" şeklindeki ısrarlı soruları ise cevapsız bıraktı. -Parmakları Beni Velid'de kopmuş- Ömer Kaddafi, Seyfülislam'ın parmaklarına ne olduğunu soran Zintanlı askerlere, "Seyfülislam'ın parmakları NATO saldırısında koptu. Zintan'da bizi yakalayanlarla bir ilgisi yok. NATO saldırısı 1 ay önce Beni Velid'de oldu" dedi. Muammer Kaddafi döneminin istihbarat şefi olan ve hala nerede olduğu bilinmeyen Abdullah Senussi ile ilgili bir soru üzerine Ömer Kaddafi, Senussi'yi aylardır görmediklerini ileri sürdü. Ömer Kaddafi, "Onu en son Ağustos ayında görmüştük. O zamandan beri kendisi ile ilgili bir şey bilmiyoruz. Nerede olduğu konusunda da bir fikrim yok" ifadesini kullandı. Dışarıdaki sevinç gösterileri ve havaya ateş açan askerlerin silah sesleri nedeniyle videoda sesi yer yer zor duyulan Ömer Kaddafi, sorgusu sırasında rahat bir görüntü sergiledi. Zintanlı askerlerin kendilerine çok iyi davrandığını söyleyen Ömer Kaddafi, yakalandıkları sırada çöl kasabası Ubari'ye çok yakın bir köyden yine arabalarla Cumartesi saat 02.00 sıralarında hareket ettiklerini ve birkaç dakika sonra yollarının kesildiğini anlattı. Ömer Kaddafi, askerlere hiç direnmediklerini ve hemen teslim olduklarını belirterek, kendilerini ele geçirenlerden hiç kimsenin Selfülislam'a kötü davranmadığını, öldürmeye ya da vurmaya kalkışmadığını ifade etti. -Son 3 gündür uyumuyorlarmış- Sorgu sırasında, "Yakalandığımızda son 3 gündür uyumuyorduk. Çok uykusuzduk" diye konuşan Ömer Kaddafi, son günlerde çöldeki Sebha, Gira ve Murzuk adlı küçük yerleşim yerleri arasında bulunduklarını söyledi. Daha önce AA'ya konuşan Zintanlı askerler, Seyfülislam ve yanındakileri taşıyan iki aracın Nijer sınırına doğru ilerlemekte olduğunu belirtmişlerdi. Askerler, görüntüsünü değiştirmek için Tuareg yerlileri gibi giyinen Seyfülislam'ın yanında sadece birkaç bin dolar para olduğunu söylemiş ve başka bir isim kullanarak kendilerini kandırmaya çalıştığını anlatmışlardı.