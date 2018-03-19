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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Halisdemir davasında 18 sanık bulunuyor

19 Mart 2018 17:39

15 Temmuz gecesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen timin komutanı Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanıklı davada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını istedi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemes'ince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nün yanındaki duruşma salonunda görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.


Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını talep etti. 

Sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ayrıca birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmelerini isteyen Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy'un ise "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talebinde bulundu.

 

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