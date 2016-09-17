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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ömer Halisdemir'in mezarını 500 bin kişi ziyaret etti

Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan uğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurmuştu

17 Eylül 2016 20:42

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu Beldesi'nde bulunan mezarını bugüne kadar 500 bin kişi ziyaret etti. Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerin geldiğini söyledi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken darbe girişimi sırasında komutanlığı ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra darebeci askerler tarafından öldürülen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde bulunan mezarı bugüne kadar yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, Türkiye'nin dört yanından ve yurt dışından şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret gelenler olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nda mezarlığın dolup taştığını belirten Başkan İleri Koçak, "Edirne, Kars, Van'dan Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Şu anda ziyaretçi sayısı 500 bini geçmiştir. Beldemiz adına çok gurur verici" dedi.

'Müdahale etmeseydi binlerce insan ölecekti'

Aynı zamanda arkadaşı olan Halisdemir'in kahramanlığının millete yakışır bir davranış olduğunu da anlatan Koçak, şöyle konuştu:

"Ömer'in kahramanlığı tartışılmaz. Türk insanının ne kadar duyarlı olduğunu burada görmüş oluyoruz. Ömer yerinde ve zamanında bu müdahaleyi yapmamış olsaydı belki binlerce insan ölecekti. Herkes bunun çok iyi farkında gerekli değeri de gösterdikleri için bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türk insanının ne kadar duyarlı ne kadar hassas olduğunu gösterdiler."

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