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Ömer Halisdemir'in memleketine itfaiye aracı hibe edildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’un simge ismi şehit Ömer Halisdemir’in memleketi olan Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine itfaiye aracı hibe etti

22 Şubat 2018 15:59

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’un simge ismi şehit Ömer Halisdemir’in memleketi olan Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine itfaiye aracı hibe etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir’in doğup büyüdüğü Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine verilen itfaiye aracı, törenle teslim edildi. Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi önündeki törene Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, aracın hayırlı olmasını dileyerek, “İnşallah şehidimizin adına yakışır hizmetlerde bizim de çorbada tuzumuz olur” ifadelerini kullandı.
Vali Süleyman Kamçı da Halisdemir’in memleketine Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce de bazı hizmetlerde bulunduğunu belirten Vali Kamçı, “Her an onların yanındayız” diye konuştu.
Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak da itfaiye aracına ihtiyaçları olduğunu ifade ederek , bu  sıkıntının giderilmesinden dolayı teşekkür etti.

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