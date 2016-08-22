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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ömer Halisdemir'in ismi Türkiye'nin en büyük imam-hatip lisesine verildi

Okulun önceki adı, Galip Öztürk Anadolu İmam-Hatip Lisesi'ydi

22 Ağustos 2016 21:24

Türkiye'nin en büyük imam-hatip okulu olan Canik Galip Öztürk Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin adı Şehit Ömer Halisdemir olarak değiştirildi.

Kendisine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişimi sırasında darbe yanlısı general Semih Terzi ve bir grup askerin Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basarak ele geçirmek istemesi üzerine, saniyeler sonra öleceğini bile bile cuntacı komutanı öldürmesinin ardından şehit edilen  Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adı, iş adamı Galip Öztürk ve Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in fikir birliği ile Canik 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Okulda düzenlenen törene Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta, Metro Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Tan ve çok sayıda davetli katıldı.

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