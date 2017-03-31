Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, kalp krizi geçirdi. Fadimana Halisdemir, kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fadimana Halisdemir'in oğulları Doğan ve Soner Halisdemir ile yaylada bulunan eşi Hasan Hüseyin Halisdemir de acı haberin ardından hastaneye geldi.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da hastaneye geldi.

Erdoğan’dan taziye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Halisdemir’in vefat eden annesi için taziyelerini iletti.