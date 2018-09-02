Ömer Halisdemir'in adını bu sefer de tantuni satmak için kullandılar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülen Ömer Halisdemir’in fotoğrafı ve adı, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da özel bir eğitim kurumunun reklam afişinde kullanmasının ardından bu kez de tantuni satışı için kullanıldı.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda özel olarak dizayn edilen bir kamyonette, Halisdemir'in fotoğrafı ve ismini kullanarak tantuni satıldığı ihbarı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kahramanın fotoğrafı ile 'Halis Tantuni' adıyla tantuni satan seyyar tezgah işletmecisine müdahale etti. Ekipler, üzerinde 'Halis Tantuni' yazan kahramanın fotoğraflı afişi kamyonetten söktü. Satış yapılan kamyonete de el konuldu.

Tepki üzerine olay yerinden ayrılan ve adını açıklamayan seyyar satıcı, "Bunu milli duygularımla yapmıştım. Ticari bir kaygım yoktu" dedi.

Halisdemir'in fotoğrafı Şanlıurfa'da özel bir eğitim kurumunun reklam afişinde kullanılmış, tepki üzerine afiş kaldırılmıştı. Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin fotoğrafının reklam afişinde kullanılmasına tepki gösterip, yasal işlem yapılacağını bildirmişti.