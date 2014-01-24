Ömer Güney: Kayıttaki ses bana ait değil

Paris’te 2013 Ocak ayındaki Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez cinayetlerinin bir numaralı sanığı Ömer Güney, kendisine ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarındaki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gülten Özbey'in haberine göre, Fransa'daki 'M6info' sitesi Paris'te 3 PKK kadının katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ömer Güney'e, soruşturmaya bakan anti-terör sorgu yargıcı Jeanne Duyé tarafından MİT ile yapıldığı iddia edilen ses kaydının sorulduğunu bildirdi.

Sitenin haberinde, anti terör sorgu yargıcı Jeanne Duye'nin, Güney'e "Kayıttaki ses sizin mi?" diye sorulduğu, Güney'in bu sesin kendisine ait olmadığını iddia ettiği belirtildi. M6info sitesi, cezaevinde bulunan Ömer Güney'in bu kaset iddialarını komplo olarak gördüğünü yazdı.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ses kayıdının yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada ses kaydının Ömer Güney'e ait olduğunu teyit ettirdiklerini söylemişti.