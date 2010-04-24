Ömer, Gizem'i tangoya ikna edemedi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bodrum şehir stadında düzenlenen törenle coşku içerisinde kutlandı. Bodrum Kaymakamı Feridun Cemal Özdemir, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yıldızhan, Garnizon Komutanı Albay Deniz Şayan ve Cumhuriyet Başsavcısı Tufan Turan ile yaklaşık beş bin kişinin izlediği törenlere 16 okuldan 80 öğretmen ve iki bin öğrenci hazırladıkları danslar, oyunlar ve gösterileri sergiledi. Törene Makedonya, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna- Hersekli çocuklar da halk oyunları kıyafetleri ile katıldı.Cumhuriyet İlköğretim Okulu anasınıfından 20 öğrencinin Arjantin tango gösterisi izleyenlerin nefeslerini kesti. Gösterinin başlamasından hemen sonra altı yaşındaki Gizem Uysal'ın sinirlenip partneri altı yaşındaki Ömer Özer'e sırtını dönerek dans etmek istememesi izleyenleri kahkahaya boğdu. Arkadaşları danslarını sürdürürken Gizem'e “Ne olur Gizem hadi herkes bize bakıyor. Biz de dans edelim. Gizem yalvarıyorum. Bak yumruk geliyor” dediyse de Gizem'i ikna edemedi. Gösterinin bitiminde arkadaşının elini tutmadan sahayı terk eden Gizey Uysal'ı annesi Melek Uysal teselli etmeye çalıştı. Gizem'in yanına şeker vermek ve barışmak için gelen Ömer Özer ise onu yine ikna edemedi.Tören öğrencilerin dans gösterileri, dev Atatürk posteri ve Türk bayraklarının açılması ve top atışlarıyla sona erdi.