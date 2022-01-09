Ömer Faruk Yurtseven, NBA tarihine geçti

NBA'de Miami Heat'te forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, 11 maç üst üste en az 12 ribaunt alarak NBA tarihinde çaylak bir oyuncunun bu alandaki en uzun serisine ilişkin rekora ortak oldu.

NBA 'de Miami Heat, Phoenix Suns'ı deplasmanda 123-100 ile geçerken millî oyuncularımızdan Ömer Faruk Yurtseven, yine başarılı performansıyla öne çıktı. Ömer Faruk Yurtseven; ilk 5 başladığı Phoenix maçında 7 sayı, 16 ribaunt, 8 asist ile oynadı. Asist anlamında kariyer rekorunu kıran millî oyuncu, ribaunt alanında ise NBA tarihine geçmeyi başardı.

Üst üste 11. maçında 12 ve üstünde ribaunt almayı başaran Ömer Faruk Yurtseven, Blake Griffin'in bu alandaki rekoruna ortak oldu. Çaylak sezonunda böyle bir seri yakalayan iki isim kalırken Ömer Faruk, bir maçta daha 12 veya üzeri ribaunt alırsa bu alandaki rekorun tek başına sahibi olacak.

Ayrıca Ömer Faruk Yurtseven, Shaquille O'Neal'dan sonra çaylak sezonunda üst üste 4 maçta 15 ve üzerinde ribaunt alan ilk isim oldu.