Ömer Faruk'un menajerinden açıklama: Fenerbahçe'nin teklifi güvenilir gelmedi

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri Mehmet Eser, Beyaz'ın Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olacağını söyledi.

17 yaşındaki oyuncunun menajeri Mehmet Eser, GazeteFutbol'a yaptığı açıklamalada, "Ömer, Stuttgart'a gidiyor. 4 yıllık anlaşmaya vardık" dedi. Eser'in açıklamasına göre Borussia Dortmund, Schalke 04, Hoffenheim'ın da oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.

"Kulüplerin gelecek yıllar için planları ve Ömer'in kulüpteki pozisyonu için atacağı adımlar önemli" diyen Eser, "Bundesliga Ömer için en iyi adres. Sven Mislitant Stuttgart kararı için önemli bir isim. O, Ousmane Dembele ve Jadon Sancho gibi isimleri keşfetti ve Bundesliga'ya getirdi. Ömer'in de aynı yolu izlemesini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bize sunulan proje güvenilir gelmedi"

Mehmet Eser, "Fenerbahçe'de hiç şans görmüyoruz. Onun için yeterli dakika oynama şansı verilebilirdi. Ama teknik direktör hem diğer oyunculara güvendi. Fenerbahçe 2-0 ya da 3-0 önde olsa bile oynamadı. Fenerbahçe'nin 5 yıl kontrat teklifiyle birlikte gelecek için projesi bize sunuldu ama güvenilir gelmedi" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Beyaz bu sezon Süper Lig'de 7 dakika süre alırken, 2 maçta da Türkiye Kupası'nda forma giydi.

TIKLAYIN - İddia: Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile 4 yıllık anlaşma sağladı