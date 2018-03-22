Ömer Faruk Gergerlioğlu: Emeklilik ikramiyem gasp edildi

Doktorluk görevinden KHK ile ihraç edilen Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü, aktivist Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun emeklilik ikramiyesine de el konuldu. Gergerlioğlu idare mahkemesinde dava açarak yaşanan duruma, "Emeklilik ikramiyem gasp edildi" sözleriyle tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“OHAL komisyonu aldatmacasından da vazgeçerek ihraç edilmem sonrası sürem dolduğu için emekli oldum. Bu sefer de 25 yıl benden kesilenin teslimi anlamındaki hakkım olan emekli ikramiyemi vermediler, yani gasp ettiler. Benim gibi çok KHK’lıya yapıyorlar, maksat zulüm olsun.”

İdare mahkemelerinin genellikle açılan davalarda gasp edilen hakları iade ettiğini belirten Gergerlioğlu şöyle devam etti:

“Genellikle açılan davalar sonucu idare mahkemeleri gaspı iptal ediyor, ama ‘maksat uğraştırmak olsun, zulmedelim’ mantığı cari. İdare mahkemesine dava açtım. Biz hukuk olmasa da hukuk talep ederek hakkımızı istemeye devam edeceğiz. KHK’ları da iptal ettireceğiz, hiç umudumuzu kaybetmeyelim, zulüm baki değildir.”