Ömer Faruk Gergerlioğlu: Bu ülke için en kolay, en doğru olanı büyük zorbalıklara rağmen başaracağız

Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Merkez Bankası'nda kayıp olduğu belirtilen ve akıbeti sorulan 128 milyar dolarla ilgili MHP'nin suç ortağı olduğu ifade ederek, "Bu ülke için en kolay, en doğru olanı büyük zorbalıklara rağmen başaracağız" dedi.

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Gergerlioğlu'nun Twitter'dan yapmış olduğu paylaşımlar şöyle:

“128 milyar dolar nerede?” sorusunun suç ortağının MHP olduğunu unutmayın. Küçük ve büyük ortak, birlikte bu işin sorumlusudur.

"Batan ekonomiyi, rezervleri belirsizleştirerek örtmeye çalışanlar yakalandı. Sivil toplum, cevabını alana kadar “128 milyar dolar nerede?” diye sormalıdır."

Yusuf Bilge Tunç nerede? 20 aydır haber alınamayan, kaçırıldığı düşünülen bu kişi hakkında iktidar neden açıklama yapmıyor? Dünya bu insan hakları skandalını görsün artık.

"Hüseyin Galip Küçüközyiğit, göz göre göre kaçırıldı. Kaçıranları biliyoruz da kaçırılan nerede? Soranları zindana atmakla bu iş örtülmez."

"Cumhur/Zulüm ittifakı, her konuda suç ortağıdır. Bu ittifak, çıkarları için tüm ideallerini ayaklar altına alan bir suç ortaklığıdır.1959’da, 49’lar diye anılan gruptan Emin Batu, “Esaret bahçesinde bir gül olmaktansa hürriyet bahçesinde bir diken olmayı tercih ederim” demişti son nefesinde. Cezaevinde ölen o Kürt mahpusun, son söylemek istediği anlaşılsa Kürt meselesi oluşmazdı."



“Kimlik değil, vicdan eksenli bir toplumu nasıl oluşturabiliriz?” sorusunun cevabını bulmaya davet ediyorum toplumu. Cevabı bulamazsak geleceğimizi de bulamayız. Cevaplarınızı bana mektupla iletebilirsiniz."

"Bu ülke için en kolay, en doğru olanı büyük zorbalıklara rağmen başaracağız. Ayrımcılık içermeyen ahlaklı, vicdanlı bir toplumu oluşturacağız. İnanın başaracaksınız, başaracağız."