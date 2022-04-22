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Spor

Ömer Faruk Beyaz kayıplarda

22 Nisan 2022 16:01

Fenerbahçe'den Almanya ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da kayıplarda.

18 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta (4 lig, 1 kupa) 79 dakika görev yapabildi.

Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Stuttgart, Bundesliga'da 28 puanla küme düşme potasında yer alıyor.

 

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