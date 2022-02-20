Ömer Erdoğan: Ligi ilk 3'te bitirecek bir kadroya sahip değiliz

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı, deplasmanda bu kadar net pozisyonda girip golü atamazsanız mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Gol hariç her şeyi doğru yaptık bugün." dedi.

"Ligi ilk 3'te bitirecek bir kadroya sahip değiliz." diyen Erdoğan, "Gerçekçi olmak gerekirse bizim zaten sezon başı itibariyle hedefimiz ilk 10'du. Bunu aramızda da konuştuk. Ancak 2. sıraya yükselince beklentiler de yukarıya çekildi haliyle." ifadelerini kullandı.

Yüksek maliyetli bir kadro kurmadıklarını ifade eden genç teknik adam, "Bizden çok daha fazla para harcayan takımların durumunu da görüyoruz. Sıfırdan komple takım yarattık bu sene. Geçen seneki kadrodan 15 oyuncu gitti. 7-8'i ilk 11 oyuncusu. Bunu inşa etmek kolay değil." dedi.

"1 puana üzülecekken eli boş döndük"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı kendi stadında bu kadar pozisyona girmiş olmanın önemine değindi.

Pozisyonları sonuçlandırmada problem yaşadıklarını ancak savunmada iyi olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Önemli fırsatlar yakaladık. Maça istediğimiz gibi başladık. Rakibimizi 2. bölgede karşılayarak geçiş oyunu oynamaya çalışıyorduk. Bu statta böyle bir takıma karşı bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Rakibimize net pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Belki burada 1 puana üzülecek olurken, eli boş döndük. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız." dedi.