Ömer Döngeloğlu: Param İsrail'e gidiyor mu diye harcadığınız her kuruşa bakın

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine katılan İlahiyatçı-TV Programcısı Ömer Döngeloğlu, “Benim param İsrail’e gidiyor mu diye harcadığın her kuruşa bakacaksın. Kardeşlik bunu gerektirir” dedi.

TV Programcısı ve İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Bağcılar Belediyesi’nin Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdiği “Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” konulu söyleşiye konuk oldu. İsrail’in Kudüs’te Filistinlilere uyguladığı zulüm hakkında ilçe sakinlerine açıklamalarda bulunan Döngeloğlu, “Siyonistler 2018 yılında Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmek istiyorlar. Bu zor zamanlarda Müslümanlar da Müslüman\'ın yanında olarak kardeşliğini gösterecek. Müslüman\'ın kardeşliği sözde kalmayacak, üzerine düşeni yapacak. Devletin yapacakları dışında bizim bireysel olarak da yapacaklarımız var. Benim param İsrail’e gidiyor mu diye harcadığın her kuruşa bakacaksın. Kardeşlik bunu gerektirir. Yahudi’ye, İsrail’e hamallık yapmayacaksın” diye konuştu.

“RESULULLAH’IN HATIRI HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR”

Döngeloğlu, “Peygamberimizin insanlığa öğrettiği bir kardeşlik var” diyerek, şunları söyledi:

“Bizim bir şekilde bu kardeşliği hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Her ne sebeple olursa olsun küs olduğumuz, incittiğimiz biri varsa barışmayı deneyelim. Barışalım ki Ramazan ayı geldiğini göstersin. Zorunuza gitse bile Kuran-ı Kerim ve sünnet bunu istiyorsa ‘Resulullah’ın hatırı her şeyden üstündür’ deyip zorunuza giden şeyi yapın bu ay.”

Program sonunda Döngeloğlu ve davetliler birlikte şehitler için dua etti.

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