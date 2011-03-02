-ÖMER ÇELİK: YÜZ KIZARTICI BİR LEKE ANKARA (A.A)- 02.03.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Daily Telegraph gazetesine açtığı davayı kazanmasıyla ilgili ''Daily Telgraph gazetesinin söz konusu makaleyi internet sitesinde yayımlamasından 15-20 dakika sonra biz tekzibimizi yayımladık, anında cevap verdik buna. Fakat buna rağmen, bu bazı Türk hukukçuları ve Türk siyasetinin zihniyetini göstermesi açısından ibretlik bir dava olmuştur, ibretlik bir süreç olmuştur'' dedi. Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesine açtığı davayı kazanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazetenin, 14 Eylül 2010 tarihinde internet sitesinde, 15 Eylül 2010 tarihinde de gazetede AK Parti'nin İran'dan seçim kampanyasında kullanılmak üzere 25 milyon dolar civarında bağış aldığını iddia ettiğini hatırlatan Çelik, yaptıkları ilk açıklamada bunun ''kesinlikle yalan ve asılsız bir haber'' olduğunu dile getirdiklerini söyledi. Kasım ayında Londra Yüksek Mahkemesinde dava açtıklarını belirten Ömer Çelik, dava sürecinin bugün itibariyle tamamlandığını bildirdi. Daily Telgraph'ın, söz konusu haberinin yanlış olduğunu ve gazetenin, Başbakan Erdoğan ile AK Parti'nin böyle bir anlaşma veya müzakere içerisinde olmadığını kabul ettiğini belirten Çelik, gazetenin Başbakan Erdoğan'dan özür dilediğini ifade etti. Bugün görülen davada, karşı tarafın, haberin doğru olmadığını kabul ettiğini ve Başbakan Erdoğan'a samimi özürlerini sunduklarını ifade ettiklerini belirten Ömer Çelik, avukatlar tarafından kendisi adına yapılan açıklamada da ''söz konusu iddiaların yayımlanması Başbakanımız Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik yüz kızartıcı bir lekedir. Sayın Başbakanımız, Daily Telgraph'ın, iddialarını kabul etmesinden ve özür dilemesinden memnuniyet duymuştur. Zatıalilerinin ve AK Parti'nin adının temize çıkmasından memnuniyet duymuştur'' ifadelerine yer verildiğini söyledi. Gazete avukatlarının özür metninin hakimin huzurunda mahkemede de okunduğunu kaydeden Çelik, Daily Telgraph'ın avukatının ''davalı adına, davacı avukatının söylediklerini onaylıyorum. Davalı, makalelerindeki ifadelerden dolayı davacıya içten özürlerini sunmaktan ve konunun açıklığa kavuşturulması fırsatını verdiği için memnuniyet duymaktadır'' dediğini bildirdi. -''BUNUN GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ''- Ömer Çelik, ''Daily Telgraph gazetesinin söz konusu makaleyi internet sitesinde yayımlamasından 15-20 dakika sonra biz tekzibimizi yayımladık, anında cevap verdik buna. Fakat buna rağmen, bu bazı Türk hukukçuları ve Türk siyasetinin zihniyetini göstermesi açısından ibretlik bir dava olmuştur, ibretlik bir süreç olmuştur. Daha iddialar yayınlanır yayınlanmaz ve biz tekzip etmemize rağmen, ertesi gün özellikle CHP milletvekilleri hemen bu iddiaların doğru olduğunun savunmasına geçmiş, AK Parti'ye karşı kapatma davası açılabileceğini ifade eden açıklamalar yapmışlardır. Bu açıklamalar, siyasi tarihimiz açısından ibret vericidir'' dedi. CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un konuyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdiğini belirten Çelik, ''Şimdi bunun tamamen yalan olduğu, bunu yayınlayan gazete tarafından da ifade edildiğine göre, biz şimdi CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un bu soru önergesinindeki iddiaların yalan çıkması üzerine, kendisinin bunun gereğini yerine getirip getirmeyeceğini merak ediyoruz. Kendisinden bunun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz'' diye konuştu. Aynı şekilde, iddiaların AK Parti tarafından anında yalanlanmasına rağmen, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in de konuyla ilgili suçlayıcı açıklamalar yaptığını belirten Çelik, Türkiye'deki herhangi bir partiye iftira atmanın kolay geçiştirilecek bir durum olmadığını vurgulayarak ''bunun siyasi ve ahlaki sorumluluğu vardır, bunun gereğinin yapılmasını beklediklerini'' söyledi. ''Bu dava süreci, siyasi kültürümüz açısından olduğu kadar, yargı kültürümüz açısından da ibretlik bir mesele olmuştur'' diyen Ömer Çelik, YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan'ın, Daily Telgraph'ta bu yalan haber yayınlandıktan sonra, daha dava sürecini beklemeden, AK Parti'nin tekzibini hiç dikkate almadan açıklama yaptığını söyledi. Çelik, ''Sayın Tarhan 'böylesine önemli bir iddia karşısında siyaset etiği ve siyaset kültürü mutlaka tartışılmalıdır' diyor. Ben de kendisine diyorum ki 'bir yabancı gazetenin bir siyasi partiye karşı mesnetsiz bu iftiraları karşısında henüz dava sürecini beklemeden bu açıklamayı yaptığınız için bu açıklamanız karşısında yargı etiği ve yargı kültürü mutlaka tartışılmalıdır'. Bütün bir yargı camiası şapkasını önüne alıp düşünmelidir'' diye konuştu. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun da yine aynı şekilde kendilerini suçlayan açıklamalar yaptığını belirten Çelik, bu duruma tepki gösterdi. Çelik, kendilerine haksız suçlama yapıldığını kaydederek, ''Bu iddialar, şimdiye kadar ortaya koydukları tüm tezler çöktüğüne göre bunun mutlaka tartışılması gerekiyor. Daily Telgraph'tan olduğu gibi bu sayın milletvekillerinden ve hukukçulardan da özür bekliyoruz'' dedi.