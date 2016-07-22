Ömer Çelik: Birileri 'yeni bir darbe yapacağız' diye haber yayıyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Darbeci katiller hâlâ milleti tehdit ediyor. Buna karşı sokakları, meydanları hıncahınç dolduralım" çağrısında bulundu.

Çelik ikinci çağrısında; "Üniformasına ihanet etmiş katiller adına konuştuğunu söyleyen birileri, yeni bir darbe yapacağız diye haber yayıyor. Herkes meydanlara!" dedikten sonra çağrılarına devam etti.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in paylaşımları şöyle:

“Darbeci katiller hala milleti tehdit ediyor. Buna karşı sokakları, meydanları hınca hınç dolduralım. Üniformasına ihanet etmiş katiller adına konuştuğunu söyleyen birileri, yeni bir darbe yapacağız diye haber yayıyor. Herkes meydanlara! Milletine ihanet eden, milletine silah çeken katiller hala tehdit peşinde. Bunlara gereken cevabı meydanlarda verelim! Bütün evler, bütün sokaklar, bütün meydanlar darbeci katillere karşı ses versin.

Tehdit Bitene kadar sokaklardayız

Vatan ve namus nöbeti devam ediyor! Ruhunu şeytana satmış darbeci katillere karşı meydan meydan vatan nöbetine koşuyoruz. Bu ülkeyi sapık bir dini anlayışa dayanan askeri diktatörlük kurmak isteyenlere dar edelim. Meydanlara daha güçlü çıkıyoruz. Aziz milletimiz, darbeci katillerden oluşan düşman tehdidiyle karşı karşıyadır. Tehdit tamamen bitene kadar meydanlardayız. Bu milleti kimse yenemez. Darbeci katillere karşı sesimiz meydanlarda daha gür çıkacak! Meydanları hınca hınç dolduruyoruz. Büyük milletimiz dünya demokrasi tarihini yeniden yazıyor. Tarih yazan bu millete helal olsun!”