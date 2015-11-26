Ömer Çelik: Türkmenlere tehdit her nereden gelirse gelsin karşısında Türkiye'yi bulacaktır

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rusya bizim düşmanımız, hasımımız değildir. Düşmanca bir tavır olarak değerlendirmek konuyu gerçekten saptırmak olacaktır. Türkiye'nin angajman kurallarını uygulama konusunda tereddüdü olmayacaktır" dedi.

AKP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, hükümetin kurulmasının ardından belli olan AKP'nin yeni genel başkan yardımcılarını da açıkladı. Mehmet Doğan Kubat, Fatma Betül Kaya, Recep Akdağ ve Mehdi Eker, yeni AKP başkan yardımcıları oldu.

"Rusya bizim düşmanımız, hasımımız değildir"

Ömer Çelik şunları söyledi:

Hava sahasını ihlal eden uçağa angajman kuralları çerçevesinde müdahale etmiştir. Bu son derece tabiidir. Angajman kuralları tarafından en güçlü şekilde iletildi. Rusya bizim düşmanımız, hasımımız değildir. Düşmanca bir tavır olarak değerlendirmek konuyu gerçekten saptırmak olacaktır. Türkiye'nin angajman kurallarını uygulama konusunda tereddüdü olmayacaktır.

Biz Suriye'de bir siyasi çözüm olmasını istiyoruz. Tek başına askeri bir çözümün başarılı olmayacağını düşünüyoruz. Suriye'de hür seçimler yapılmalı. Rusya'nın müdahalesiyle Suriye'deki işler daha da karıştı.

"Türkmenlere tehdit her nereden gelirse gelsin karşısında Türkiye'yi bulacaktır"

Türkiye'nin Türkmenler konusunda tavrı nettir, ayrılmaz bir bütündür. Türkmen davasına AK Parti hükümetlerinin katkıları olmuşur. Bazı önemli noktalar Türkmenler ve muhalifler tarafından yeniden ele geçirildi. BM'ye gerekli çağrı yaptık. Türkmenlere anlamlı ve nitelikli bir destekte bulunuyoruz. Türkmenleri hiçbir zaman yanlız bırakmayız. Türkmenlere tehdit her nereden gelirse gelsin karşısında Türkiye'yi bulacaktır.

MYK toplantımızda alınan kara göre AK Parti'nin yeni genel başkan yardımcıları; Seçim İşerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan Kubat, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehdi Eker, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Betül Kaya, Ar-Ge den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Recep Akdağ oldu.