T24 LogoT24 Logo
Politika

Ömer Çelik: Türkmenlere tehdit her nereden gelirse gelsin karşısında Türkiye'yi bulacaktır

AKP'nin yeni genel başkan yardımcıları, Mehmet Doğan Kubat, Fatma Betül Kaya, Recep Akdağ ve Mehdi Eker oldu

26 Kasım 2015 00:50

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rusya bizim düşmanımız, hasımımız değildir. Düşmanca bir tavır olarak değerlendirmek konuyu gerçekten saptırmak olacaktır. Türkiye'nin angajman kurallarını uygulama konusunda tereddüdü olmayacaktır" dedi.

AKP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, hükümetin kurulmasının ardından belli olan AKP'nin yeni genel başkan yardımcılarını da açıkladı. Mehmet Doğan Kubat, Fatma Betül Kaya, Recep Akdağ ve Mehdi Eker, yeni AKP başkan yardımcıları oldu.

 

"Rusya bizim düşmanımız, hasımımız değildir"

 

Ömer Çelik şunları söyledi:

Hava sahasını ihlal eden uçağa angajman kuralları çerçevesinde müdahale etmiştir. Bu son derece tabiidir. Angajman kuralları tarafından en güçlü şekilde iletildi. Rusya bizim düşmanımız, hasımımız değildir. Düşmanca bir tavır olarak değerlendirmek konuyu gerçekten saptırmak olacaktır. Türkiye'nin angajman kurallarını uygulama konusunda tereddüdü olmayacaktır.

Biz Suriye'de bir siyasi çözüm olmasını istiyoruz. Tek başına askeri bir çözümün başarılı olmayacağını düşünüyoruz. Suriye'de hür seçimler yapılmalı. Rusya'nın müdahalesiyle Suriye'deki işler daha da karıştı.

 

"Türkmenlere tehdit her nereden gelirse gelsin karşısında Türkiye'yi bulacaktır"

 

Türkiye'nin Türkmenler konusunda tavrı nettir, ayrılmaz bir bütündür. Türkmen davasına AK Parti hükümetlerinin katkıları olmuşur. Bazı önemli noktalar Türkmenler ve muhalifler tarafından yeniden ele geçirildi. BM'ye gerekli çağrı yaptık. Türkmenlere anlamlı ve nitelikli bir destekte bulunuyoruz. Türkmenleri hiçbir zaman yanlız bırakmayız. Türkmenlere tehdit her nereden gelirse gelsin karşısında Türkiye'yi bulacaktır. 

MYK toplantımızda alınan kara göre AK Parti'nin yeni genel başkan yardımcıları; Seçim İşerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan Kubat, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehdi Eker, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Betül Kaya, Ar-Ge den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Recep Akdağ oldu.

 

ETİKETLER

ömer çelikakp sözcüsütürkmenlersuriyerusyauçakakp genel başkan yardımcıları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24