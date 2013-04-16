Ömer Çelik: Türk Edebiyatı'nı dünyayla buluşturmaya geldik

Londra Kitap Fuarı'na bu yıl odak ülke seçilen Türkiye'den birçok yazar, eleştirmen, akademisyen ve şair katıldı.

Fuara, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in yanı sıra İngiltere Kültür, İletişim ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Ed Vaizey, Londra Kitap Fuarı Direktörü Jacks Thomas da katıldılar. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Adalet Ağaoğlu, Murathan Mungan, Ayşe Kulin, Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Elif Şafak, İnci Aral, Ece Temelkuran, Esmahan Aykol, Mine Söğüt'te katıldılar.

Milliyet gazetesinden Filiz Aygündüz'ün haberine göre, Türkiye standının resmi açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Çelik konuşmasında, Türkiye’nin çoğulcu kültürel kökleri bakımından yeryüzünün simge ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin kozmopolit yapısının gurur duyulan en büyük hazinesi olduğunu kaydeden Çelik, bugün en büyük ihtiyacın kültürler arası diyalog olduğunu belirtti.

“Türk edebiyatını ve divan şiirini dünyayla buluşturmaya geldik” diyen Çelik, İngiliz Bakan’a Piri Reis haritasının replikasını hediye etti.

Türk edebiyatı, Güney Londra’daki Earls Court Exhibition Centre’da Konuk Ülke Türkiye’ye 485 metrekarelik yer ayrıldı.

Fuara katılan ve bugün ‘günün yazarı’ olarak fuarda gün boyu çeşitli etkinliklere katılacak olan Elif Şafak ise “Ben inanıyorum ki sanatçılar, siyasetçilerin ulaşamadığı yerlere de ulaşıyorlar” dedi.

“Benim ülkemde roman okuyanların çoğu kadın. Kadınların sesleri edebiyata, kültür hayatına, politikaya ne kadar yansıyor ve yansımıyor bunları da konuşmamız lazım” diyen Şafak konuşmasına şöyle devam etti:

“Velhasıl sesleriyle ve sessizlikleriyle bir toplumu, bir kültürü anlamaya çalışmak, hissetmeye çalışmak, bu bizim işimiz, sevdamız diye düşünüyorum.” dedi