-ÖMER ÇELİK: HİÇBİR DEVLET ÜLTİMATOM VEREMEZ ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Egemen bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir devletin ültimatom vermesi gibi bir durum söz konusu olamaz'' dedi. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ağustos 2010 tarihli Financial Times gazetesinde, Daniel Dombey imzası ile ''ABD Türkiye'ye Silah Teslimi Ültimatomu Uyguluyor'' başlığı altında yayımlanan haberle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ömer Çelik, şunları kaydetti: ''Bu haber, Türkiye ile Amerika arasındaki 'stratejik müttefiklik' ve 'model ortaklık” ilişkisini kavramaktan uzak bir yaklaşımla yazılmıştır. Zaten Beyaz Saray tarafından da yalanlanan bu haberdeki iddiaların hiçbiri doğru değildir. Söz konusu haberdeki iddialar, Sayın Başbakan'ımız ile ABD Başkanı Obama arasında Toronto'da gerçekleştirilen görüşmeye dair üretilmiştir. Bu görüşmede bulunan birisi olarak, Financial Times'daki haberin tüm içeriğinin baştan sona yanlış olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca, egemen bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir devletin ültimatom vermesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Özellikle de Sayın Başbakan'ımıza hiçbir devletin veya odağın ültimatom vermesi ya da uyarıda bulunması gibi bir iddia hiçbir şekilde doğru kabul edilemez ve söz konusu olamaz. Başbakan'ımızın Türkiye'nin egemenlik hakları ve egemen bir devlet olarak bağımsızlığı konusunda ne kadar hassas olduğu çok iyi bilinmektedir.''