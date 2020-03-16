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Spor

Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı

16 Mart 2020 09:29

Dün akşam oynanan ve 0-0 sonuçlanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ömer Bayram'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Ömer'in sağ el tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle; "Oyuncumuz Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.

Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır."

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