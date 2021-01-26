T24 LogoT24 Logo
Spor

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

26 Ocak 2021 19:30

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Konyaspor’da oynayan başarılı futbolcu Ömer Ali Şahiner’i 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Uzun yıllar Konyaspor’da oynayan ve kaptanlığını yapan Ömer Ali Şahiner'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

 

ETİKETLER

ömer ali şahinerbaşakşehir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24